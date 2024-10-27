وزير الدفاع الأمريكي يحذر إيران من الرد على الضربات الإسرائيلية

حذر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن طهران اليوم الأحد، من الرد على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية في إيران، وأكد في اتصال مع نظيره الإسرائيلي على فرص نزع فتيل التصعيد في المنطقة.

وقال أوستن في بيان: «ينبغي ألا تقترف إيران خطأ الرد على الضربات الإسرائيلية، وهو ما ينبغي أن يمثل نهاية لهذا التبادل».

كانت إسرائيل قد شنت هجوما على مواقع في إيران فجر السبت، قالت إنها ردا على الهجمات الإيرانية على إسرائيل في مطلع أكتوبر.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، فجر السبت أن قواته «تهاجم في هذه الأثناء بصورة موجهة بدقة أهدافًا عسكرية في إيران، وذلك ردًّا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد دولة إسرائيل على مدى الأشهر الأخيرة»، على حد قوله.

وأضاف أن «الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد هجوميا ودفاعيا، حيث نتابع التطورات من إيران ووكلائها».

وأشار إلى أن «الجيش يجري تقييمًا متواصلًا للوضع، وفي هذه المرحلة لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية»، مضيفا: «يجب مواصلة توخي اليقظة والانصياع إلى تعليمات الجبهة الداخلية لنطلع الجمهور على أي جديد فورا».



إسرائيل تخطر أمريكا قبل الهجوم

وذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية أن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة بالهجوم على إيران قبل وقوعه بوقت قصير.

ونقلت فوكس نيوز عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، شون سافيت، قوله: «بحسب فهمنا، إسرائيل تنفذ ضربات محددة ضد أهداف عسكرية في إيران كجزء من ممارسة حقها في الدفاع عن النفس، وردا على الهجوم الصاروخي الباليستي الذي شنته إيران ضد إسرائيل في الأول من أكتوبر».

في السياق ذاته، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في ما نقلته عن مسؤول أمريكي ومصدر مطلع على المحادثات أن «إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا قبل تنفيذ ضرباتها في إيران».

وقال المسئول الأمريكي: «كنا على علم سابق».



إملاءات أمريكية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو السبت، إن إسرائيل اختارت أهدافها التي هاجمتها في «إيران بناء على مصالحها الوطنية وليس وفقا لما أملته عليها الولايات المتحدة».

وأصدر مكتب نتنياهو البيان ردًا على ما وصفه بتقرير كاذب لقناة إسرائيلية محلية يقول إن إسرائيل تجنبت مهاجمة منشآت الغاز والنفط الإيرانية بسبب الضغوط الأمريكية.

وأضاف المكتب: «اختارت إسرائيل مسبقا أهداف الهجوم وفقا لمصالحها الوطنية وليس وفقا للإملاءات الأميركية. هكذا كان، وهكذا سيكون».

وذكر: «إسرائيل لم تبلغ إيران قبل الهجوم – لا بتوقيت الهجوم ولا بأهدافه ولا بقوة الهجوم».