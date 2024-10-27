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ثقافة وفنون

تعرف على أسعار حفل حمزة نمرة في لندن

حمزة نمرة، فيتو
حمزة نمرة، فيتو

يحيي المطرب حمزة نمرة حفلا غنائيا في لندن ومن المقرر إقامة الحفل يوم 2 نوفمبر المقبل ومن المتوقع أن يشهد حضورا كبيرا.

حفل حمزة نمرة في لندن 

وكشفت الشركة المنتجة، أسعار تذاكر حفل حمزة نمرة في لندن ومن ضمن الفئات فئة سعرها 52 جنيها إسترليني و63 جنيه إسترليني وفئة أخرى سعرها 74 جنيها إسترليني.

ومن المفترض أن يقدم حمزة نمرة عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح.

وكان المطرب حمزة نمرة قد أعلن تفاصيل حفله الغنائي في لندن الذي من المقرر أن يقام يوم 2 من شهر نوفمبر المقبل.

وقال حمزة نمرة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “مستنيكم يوم السبت، 2 نوفمبر الساعة 7 ونصف مساءً على واحد من أهم مسارح لندن وهو مسرح رويال دروري لاين الأيقوني هستمعوا أغاني الألبوم الجديد وكمان الحاجات اللي بتحبوها من زمان”.

على الجانب الآخر، كان حمزة نمرة، تصدر المركز الثالث في تريند موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» بأغنيته الجديدة «استنو شوية»، بعد ساعات قليلة من طرحها، وهي من كلمات «فلبينو»، وألحان حمزة نمرة، وتوزيع ميتيهان كوسيوغلو.

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