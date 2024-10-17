تعرف على تفاصيل حفل الفنان حمزة نمرة بأمريكا
يستعد الفنان حمزة نمرة، لإحياء حفل كبير في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، والذى من المقرر أن تشهد حضور غفير لجمهوره ومحبيه.
وكان حمزة نمرة، روّج عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام”، لحفله الغنائي المقرر إحياؤه في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.
ونشر حمزة نمرة البوستر الدعائي للحفل معلقا: “نيو جيرسي. سوف أراكم جميعا في غضون يومين. من سيأتي؟ بقي عدد قليل من المقاعد، لا يزال لديكم الوقت لحجز مقاعدكم الآن قبل نفادها”.
على الجانب الأخر، كان حمزة نمرة، تصدر المركز الثالث في تريند موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» بأغنيته الجديدة «استنو شوية»، بعد ساعات قليلة من طرحها، وهي من كلمات «فلبينو»، وألحان حمزة نمرة، وتوزيع ميتيهان كوسيوغلو.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.