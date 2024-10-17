الخميس 17 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

تعرف على تفاصيل حفل الفنان حمزة نمرة بأمريكا

حمزة نمرة, فيتو
حمزة نمرة, فيتو

يستعد الفنان حمزة نمرة، لإحياء حفل كبير في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، والذى من المقرر أن تشهد حضور غفير لجمهوره ومحبيه.

وكان حمزة نمرة، روّج عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام”، لحفله الغنائي المقرر إحياؤه في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

ونشر حمزة نمرة البوستر الدعائي للحفل معلقا: “نيو جيرسي. سوف أراكم جميعا في غضون يومين. من سيأتي؟ بقي عدد قليل من المقاعد، لا يزال لديكم الوقت لحجز مقاعدكم الآن قبل نفادها”.

على الجانب الأخر، كان حمزة نمرة، تصدر المركز الثالث في تريند موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» بأغنيته الجديدة «استنو شوية»، بعد ساعات قليلة من طرحها، وهي من كلمات «فلبينو»، وألحان حمزة نمرة، وتوزيع ميتيهان كوسيوغلو.

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