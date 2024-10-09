تطورات الحالة الصحية لـ مجدي عبيد قبل إجراء عملية جراحية بالقلب
يستعد الفنان مجدي عبيد، لإجراء عملية جراحية في القلب، مساء غدًا الخميس في أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، مطالبا جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.
في هذا السياق، دخل الفنان مجدي عبيد، في مرحلة التجهيزات، للعملية قبل إجرائها غدًا، وطالبت أسرته الدعاء له، بعد مروره بوعكة صحية صعبة في الساعات الماضية.
وسبق وأعلن مجدي عبيد استعداده لإجراء عملية جراحية، نتيجة تدهور حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة.
وكتب الفنان مجدي عبيد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أنا في المستشفى لعمل قسطرة وتركيب دعامات وبالونة لشرايين القلب اللي مليان محبة، وهخرج من العمليات للرعاية المركزة المسماه بغرفة الإنعاش، ده إن عاش.. محدش عايز مني حاجة قبل ما أدخل؟.
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