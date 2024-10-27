ترتيب الدوري الإسباني بعد رباعية برشلونة أمام الريال في الكلاسيكو

ترتيب الدوري الاسباني، عزز برشلونة صدارته لبطولة الدوري الإسباني، بعد فوزه في الكلاسيكو أمام ريال مدريد 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب "سانتياجو برنابيو" بالجولة الحادية عشر من الليجا.



ورفع برشلونة فارق النقاط مع ريال مدريد إلى 6 نقاط، حيث أصبح رصيد البرسا بقيادة مدربه فليك 30 نقطة.

ترتيب الدوري الإسباني بعد الكلاسيكو



1 برشلونة، 30 نقطة.

2 ريال مدريد، 24 نقطة.

3 فياريال، 21 نقطة.

4 أتلتيكو مدريد، 20 نقطة.

5 أتلتيك بلباو، 17 نقطة.

6 ريال مايوركا، 17 نقطة.

7 رايو فاييكانو، 16 نقطة.

8 ريال بيتيس، 15 نقطة.

9 أوساسونا، 15 نقطة.

10 إشبيلية، 15 نقطة.

11 سيلتا فيجو، 13 نقطة.

12 ريال سوسيداد، 12 نقطة.

13 جيرونا، 12 نقطة.

14 ألافيس، 10 نقاط.

15 إسبانيول، 10 نقاط.

16 خيتافي، 9 نقاط.

17 لاس بالماس، 9 نقاط.

18 ليجانيس، 8 نقاط.

19 بلد الوليد، 8 نقاط.

20 فالنسيا، 6 نقاط.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

وعلى صعيد آخر، كسر برشلونة، سلسلة اللا هزيمة لغريمه ريال مدريد، ومنعه من معادلة الرقم التاريخي المسجل باسم الفريق الكتالوني.

وبحسب شبكة "أوبتا"، فإن ريال مدريد قبل الكلاسيكو، وصل إلى 42 مباراة متتالية دون هزيمة في الليجا (فاز 31 وتعادل 11).



وكان من المفترض أن تكون مباراة الجولة الـ11 بالليجا، فرصة الريال لمعادلة الرقم التاريخي المسجل باسم برشلونة، بعدم الهزيمة في 43 مباراة متتالية بالليجا، في الفترة من أبريل 2017 وحتى مايو 2018 (فاز 34 وتعادل 9).