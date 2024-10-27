المحظوظ، هانز فليك يحقق رقما غائبا في تاريخ الكلاسيكو منذ 40 عاما

حقق الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، رقما تاريخيا بالانتصار 4-0 في مواجهة الكلاسيكو، ضد الغريم التقليدي ريال مدريد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من الليجا، في معقل الميرينجي "سانتياجو برنابيو".

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، أصبح فليك أول مدرب لنادي برشلونة، يخوض أول كلاسيكو له على ملعب سانتياجو برنابيو في أي مسابقة، ويفوز بالمباراة، منذ أن حقق الإنجليزي تيري فينابلز هذا الإنجاز، في 2 سبتمبر 1984، عندما تفوق البارسا بنتيجة (3-0).

وسجل لبرشلونة كل من: ليفاندوفسكي "هدفان"، ولامين يامال، ورافينيا، في الدقائق 54، 56، 77، و84.



وبهذا الانتصار، يبتعد البلوجرانا بصدارة جدول ترتيب الليجا، برصيد 30 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الوصيف ريال مدريد.

وعلي صعيد آخر، كسر برشلونة، سلسلة اللا هزيمة لغريمه ريال مدريد، ومنعه من معادلة الرقم التاريخي المسجل باسم الفريق الكتالوني.

وبحسب شبكة "أوبتا"، فإن ريال مدريد قبل الكلاسيكو، وصل إلى 42 مباراة متتالية دون هزيمة في الليجا (فاز 31 وتعادل 11).



وكان من المفترض أن تكون مباراة الجولة الـ11 بالليجا، فرصة الريال لمعادلة الرقم التاريخي المسجل باسم برشلونة، بعدم الهزيمة في 43 مباراة متتالية بالليجا، في الفترة من أبريل 2017 وحتى مايو 2018 (فاز 34 وتعادل 9).

موقف برشلونة وريال مدريد في الدوري

وارتفع رصيد برشلونة إلى 30 نقطة في صدارة الليجا، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد.