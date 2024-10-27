هشام حنفي: عقوبات كاف على الزمالك "ظالمة"

أكد هشام حنفي نجم الأهلي السابق، أن عقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على نادي الزمالك ظالمة.

وأضاف خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "كولر المدير الفني لفريق الأهلي يثق في قدرات يحيى عطية الله".

وأكمل: "إمام عاشور لاعب كبير ولكنه لم يقدم أفضل ما لديه مع الأهلي حتى الآن".

وواصل: "كهربا ضحى من أجل الأهلي ومشكلته في افتعال الأزمات بسبب رغبته بالتواجد بشكل أساسي في المباريات ولكن عليه أن يؤدي بشكل جيد حتى يحجز مكانا أساسيا".

وتابع: "كولر يملك رصيدا كبيرا عند جماهير الأهلي لما حققه من إنجازات وبطولات".

واختتم: "الأهلي يحتاج إلى التركيز في مباراة العين الإماراتي المقبلة خاصة أنها صعبة وتتطلب من الجميع التعاون والتكاتف".

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، عن عقوبات قوية على نادي الزمالك ولاعبيه من خلال اللجنة التأديبية للاتحاد بسبب أحداث مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام الأهلي التي أقيمت في الرياض.

وجاءت قرارات كاف بشأن الأحداث وفقا لبيان الكاف:

ووجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اتهاما للاعبي نادي الزمالك ناصر منسي ومحمود عبد الرازق فضل الله “شيكابالا ” بسوء السلوك بعد حوادث خلال مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الزمالك والأهلي في المملكة العربية السعودية في 28 سبتمبر 2024.

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم

١. إيقاف لاعب نادي الزمالك ناصر منسي، عن اللعب لثلاث (3) مباريات مقبلة في مسابقات الكاف للأندية، لقيامه بإشارة استفزازية بالمخالفة للمادة 147 من لائحة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

2. تغريم ناصر منسي 10 آلاف دولار.

3. إيقاف لاعب الزمالك محمود عبد الرازق فضل الله، عن المباريات الثلاث (3) المقبلة في مسابقات الاتحاد الإفريقي للأندية، بسبب سلوكه غير الرياضي بالمخالفة للمادة 82 من لائحة الانضباط بالاتحاد الإفريقي.

4. تغريم اللاعب السيد محمود عبد الرازق فضل الله 10 آلاف دولار أمريكي.

5. تغريم نادي الزمالك 300 ألف دولار أمريكي بسبب السلوك غير اللائق الذي قام به فريقه ومسؤولوه. يتم تعليق مبلغ 100 ألف دولار أمريكي من الغرامة بشرط عدم إدانة نادي الزمالك بارتكاب جريمة مماثلة خلال بطولة CAF للأندية 2024/2025.