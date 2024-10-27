أحمد سمير: شيكابالا لم يرتكب أزمة في السوبر الأفريقي وعقوبات "كاف" ظالمة

أكد أحمد سمير، نجم الزمالك السابق، أن عقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ضد القلعة البيضاء ظالمة، مشددا على أن ما حدث لا يستحق ذلك على الإطلاق.

وقال سمير في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا لم يفعل أى شيء في مباراة السوبر الأفريقي وليس لنا ظهر في الاتحاد الأفريقي ولا يوجد من يسانده وجميع قراراتهم ظالمة".

وأضاف: "نادي الزمالك أصبح مستباح بالنسبة للاتحاد الأفريقي فجميع قراراتهم لا تمت بالواقع بصلة على الإطلاق".

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، عن عقوبات قوية على نادي الزمالك ولاعبيه من خلال اللجنة التأديبية للاتحاد بسبب أحداث مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام الأهلي التي أقيمت في الرياض.

وجاءت قرارات كاف بشأن الأحداث وفقا لبيان الكاف:

ووجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اتهاما للاعبي نادي الزمالك ناصر منسي ومحمود عبد الرازق فضل الله “شيكابالا ” بسوء السلوك بعد حوادث خلال مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الزمالك والأهلي في المملكة العربية السعودية في 28 سبتمبر 2024.

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم

١. إيقاف لاعب نادي الزمالك ناصر منسي، عن اللعب لثلاث (3) مباريات مقبلة في مسابقات الكاف للأندية، لقيامه بإشارة استفزازية بالمخالفة للمادة 147 من لائحة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

2. تغريم ناصر منسي 10 آلاف دولار.

3. إيقاف لاعب الزمالك محمود عبد الرازق فضل الله، عن المباريات الثلاث (3) المقبلة في مسابقات الاتحاد الإفريقي للأندية، بسبب سلوكه غير الرياضي بالمخالفة للمادة 82 من لائحة الانضباط بالاتحاد الإفريقي.

4. تغريم اللاعب السيد محمود عبد الرازق فضل الله 10 آلاف دولار أمريكي.

5. تغريم نادي الزمالك 300 ألف دولار أمريكي بسبب السلوك غير اللائق الذي قام به فريقه ومسؤولوه. يتم تعليق مبلغ 100 ألف دولار أمريكي من الغرامة بشرط عدم إدانة نادي الزمالك بارتكاب جريمة مماثلة خلال بطولة CAF للأندية 2024/2025.