ليفاندوفسكي يحصد جائزة رجل مباراة الكلاسيكو

كلاسيكو الأرض، حصد نجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي جائزة رجل مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

وحقق فريق برشلونة فوزًا مثيرًا ضد خصمه ريال مدريد برباعية نظيفة، مساء السبت، في مباراة الكلاسيكو ببطولة الدوري الإسباني والتي جمعتهما على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في قمة منافسات الجولة الحادية عشر من الليجا.

وشهدت المباراة تألقا من جانب لاعبي برشلونة، حيث سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفين، بينما أحرز لامين يامال ورافينها هدفًا لكل منهما.

برشلونة يعزز صدارة الليجا

وعزز برشلونة بذلك صدارته لجدول الدوري الإسباني، برصيد 30 نقطة، في حين يتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 24 نقطة.

وكسر برشلونة، سلسلة اللا هزيمة لغريمه ريال مدريد، ومنعه من معادلة الرقم التاريخي المسجل باسم الفريق الكتالوني.

وبحسب شبكة "أوبتا"، فإن ريال مدريد قبل الكلاسيكو، وصل إلى 42 مباراة متتالية دون هزيمة في الليجا (فاز 31 وتعادل 11).



وكان من المفترض أن تكون مباراة الجولة الـ11 بالليجا، فرصة الريال لمعادلة الرقم التاريخي المسجل باسم برشلونة، بعدم الهزيمة في 43 مباراة متتالية بالليجا، في الفترة من أبريل 2017 وحتى مايو 2018 (فاز 34 وتعادل 9).