9 علاجات طبيعية لحب الشباب من المنزل

تساعد بعض العلاجات المنزلية في تحسين حب الشباب والبثور والقروح، وتشمل العلاجات المنزلية التي تساعد في تقليل أعراض حب الشباب الكريمات والهلام العشبي والزيوت الأساسية والمكملات الطبيعية وتغييرات نمط الحياة.

يتطور حب الشباب عندما يختلط الزهم، وهو مادة زيتية ينتجها الجلد، بالجلد الميت والحطام الآخر ويسد المسام، قد تصيب البكتيريا، بما في ذلك P.acne، هذه المسام المسدودة، مما يتسبب في ظهور بثور أو أكياس، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

يمكن للأشخاص استخدام علاجات منزلية محددة للمساعدة في موازنة مستويات الزيت في الجلد وتقليل الالتهاب وقتل البكتيريا ومنع ظهور حب الشباب في المستقبل.

أسباب ظهور حب الشباب

حب الشباب هو فرط حساسية الغدد الدهنية في الجلد، ويمكن أن تؤدي الهرمونات والبكتيريا والالتهابات إلى ظهور آفات حب الشباب على الجلد، وقد تشمل أسباب ظهور حب الشباب أيضًا:

بعض الأدوية: وتشمل هذه بعض أدوية الليثيوم والستيرويدات ومضادات الاختلاج.

الملابس الضيقة: قد يؤدي ارتداء وسادات الكتف الضيقة وحقائب الظهر وحمالات الصدر ذات الأسلاك وعصابات الرأس إلى ظهور حب الشباب أو تفاقمه.

اضطرابات الغدد الصماء: يمكن أن تسبب اضطرابات مثل متلازمة تكيس المبايض (PCOS) تحولات هرمونية، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب.

الوراثة: يمكن أن تكون قابلية الإصابة بحب الشباب مشكلة وراثية.

التدخين: يمكن أن يؤدي التدخين إلى ظهور حب الشباب غير النمطي بعد سن المراهقة، والمعروف باسم حب الشباب لدى المدخنين، ومن غير الواضح في الوقت الحاضر ما إذا كان التدخين الإلكتروني أو تدخين السجائر الإلكترونية يسبب حب الشباب.

العلاجات المنزلية لحب الشباب

تشمل العلاجات المنزلية لحب الشباب ما يلي:

زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي مضاد طبيعي للبكتيريا ومضاد للالتهابات، وقد يقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب، حيث يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل التورم واحمرار البثور.

خل التفاح

خل التفاح هو علاج طبيعي شائع لحب الشباب، فوجدت الأبحاث أن حمض الستريك الموجود في خل التفاح قد يساعد في قتل بكتيريا P.acnes عند استخدامه مع علاجات أخرى، وتشير الأبحاث الإضافية إلى أن التطبيق الموضعي قد يساعد في تقليل ندبات حب الشباب.

زيت الأركان

زيت الأركان يساعد في موازنة إنتاج الدهون على البشرة الدهنية وتعزيز الترطيب على البشرة الجافة، ويقلل زيت الأركان أيضًا من التهاب الجلد ويقلل من ظهور ندبات حب الشباب.

زيت الجوجوبا

زيت الجوجوبا مادة شمعية طبيعية يتم استخراجها من بذور شجيرة الجوجوبا، وتساعد بعض المركبات الموجودة في زيت الجوجوبا في تقليل التهاب الجلد، وتقليل الاحمرار والتورم حول البثور والرؤوس البيضاء والآفات الملتهبة الأخرى.

الصبار

الصبار مضاد طبيعي للبكتيريا والالتهابات، مما يعني أنه قد يقلل من ظهور حب الشباب ويمنع ظهوره كجزء من مسار العلاج.

العسل

لآلاف السنين، كان العسل يعالج حالات الجلد لأنه يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تنظيف المسام المسدودة.

الزنك

بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، غالبًا ما يروج الأشخاص الذين يتناولون الزنك لتقليل آفات حب الشباب واحمراره، ويضيف الناس مكملات الزنك أو يستخدمون المراهم والكريمات التي تحتوي على الزنك.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على تركيزات عالية من مجموعة من مضادات الأكسدة من نوع البوليفينول تسمى الكاتيكين، يعاني بعض الأشخاص المصابين بحب الشباب من إفراز الكثير من الدهون، أو الزيوت الطبيعية للجسم، في مسامهم ولا يحصلون على ما يكفي من مضادات الأكسدة، وتساعد مضادات الأكسدة الجسم على تكسير المواد الكيميائية والنفايات التي يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا السليمة.

يحتوي الشاي الأخضر أيضًا على مركبات قد تساعد في:

تقليل إنتاج الدهون في الجلد

تقليل البكتيريا المسببة لحب الشباب

تقليل الالتهاب

يمكن شرب الشاي الأخضر أو ​​وضع مستخلص الشاي الأخضر على البشرة.

زيت جوز الهند

مثل غيره من العلاجات الطبيعية، يحتوي زيت جوز الهند على مركبات مضادة للالتهابات والبكتيريا، ليساعد في القضاء على البكتيريا المسببة لحب الشباب وتقليل احمرار وتورم البثور.

ونظرًا لتأثيراته المهدئة والمرطبة، قد يساعد زيت جوز الهند في تسريع التئام تقرحات حب الشباب المفتوحة.