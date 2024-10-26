تضارب الروايات بعد هجوم إسرائيل على طهران.. تعرف على قدرات الدفاعات الجوية الإيرانية.. أبرز رسائل إسرائيل لـ إيران

هجوم إسرائيل علي إيران، تضاربت الرويات حول قوة الهجمات الإسرائيلية على إيران؛ إذ أعلن جيش الاحتلال صباح اليوم السبت، انتهاء هجومه على طهران بعد شن 3 موجات من الضربات، وقال إن طائراته قصفت منشآت تصنيع صواريخ ومصفوفات صواريخ أرض جو، وقدرات طيران إيرانية إضافية كانت تهدف إلى تقييد العملية الجوية الإسرائيلية، في حين نفت طهران صحة تلك المعلومات مشككة في مدى فعالية الهجوم الإسرائيلي وأكدت تمكن الدفاعات الجوية الإيرانية من صد الهجمات الإسرائيلية بنجاح.

وفيما يلي نرصد لكم قدرات الدفاع الجوية الإيرانية:

وفقا لشبكة «سكاي نيوز» فقد طوّرت إيران على مدى عقود ترسانة من منظومات أسلحة الدفاع الجوية، والتي تضم:

منظومة "آرمان" المضادة للصواريخ الباليستية:

تحدد الأهداف على بعد 180 كم وتشتبك معها وتدمرها على مسافة 120 كم.

منظومة "آذرخش" للدفاع الجوي منخفض الارتفاع:

قادرة على رصد وتدمير الأهداف على ارتفاعات منخفضة حتى مسافة 50 كم.

منظومة "15 خرداد" للدفاع الجوي:

مزودة بصواريخ طويلة المدى وقادرة على كشف ومتابعة 6 أهداف والاشتباك مع 5 أهداف أخرى.

منظومة "كمين 2" للدفاع الجوي:

تستخدم لرصد واستهداف المسيرات والطائرات المأهولة والمروحيات، التي تحلق على ارتفاعات منخفضة.

منظومة "باور 373" للدفاع الجوي المتنقلة بعيدة المدى:

قادرة على اكتشاف نحو 300 هدف وتعقب 60 هدفًا والاشتباك مع 6 أهداف.

منظومة "إس 300" للدفاع الجوي الروسية:

قادرة على صد وتدمير الصواريخ الباليستية وتتبع 100 هدف والاشتباك مع 12 هدفًا.

رسائل إسرائيل لـ إيران قبل الهجوم

وشنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على إيران في وقت مبكر من فجر السبت، وسُمع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال موقع «أكسيوس» الأمريكي، نقلًا عن مصادر مطلعة: إن دولة الاحتلال الإسرائيلي أرسلت رسالة إلى إيران قبل توجيه الضربة وحذرتها من الرد.

وأضاف أكسيوس عن مصادر مطلعة: "إسرائيل أوضحت لإيران مسبقًا ما الذي ستهاجمه وما لا تهاجمه بشكل عام.. كما حثت طهران عبر أطراف ثالثة على الحد من تبادل الهجمات ومنع تصعيد أوسع نطاقًا".

الهجوم الإسرائيلي علي إيران

ونفت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم السبت، "مزاعم" الجيش الإسرائيلي باستهداف "20 نقطة" في إيران، أو الأنباء التي تحدثت عن مشاركة 100 طائرة حربية إسرائيلية في الهجوم الذي استهدف إيران فجر اليوم.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، نقلًا عن مصدر إيراني مطلع إن "ادعاء الجيش الإسرائيلي باستهداف 20 نقطة في البلاد "غير واقعي"، مضيفة أن ما تم استهدافه أقل بكثير".

واعتبر المصدر، بحسب الوكالة، أن هذه الأنباء تمثل "حربًا نفسية".

وأضافت "تسنيم"، نقلًا عن المصدر أن "الأنباء التي تحدثت عن مشاركة 100 طائرة حربية إسرائيلية في الهجوم كاذبة"، مضيفة أن الهجوم الإسرائيلي تم من خارج حدود إيران وألحق أضرارًا محدودة.

وأشارت الوكالة أيضًا إلى أنه "لم يتم استهداف أي مركز عسكري تابع للحرس الثوري في غرب أو جنوب غرب طهران".

وكانت الوكالة أفادت في وقت سابق بأن الأصوات التي سمعت في طهران هي أصوات تصدي الدفاعات الجوية للجيش الإيراني في 3 أماكن حول طهران لعمل عسكري إسرائيلي.