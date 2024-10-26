الأحد 27 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الصحة العالمية: الوضع الصحي في شمال غزة كارثي

الصحة العالمية، فيتو
الصحة العالمية، فيتو

أعلنت وزارة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن  الوضع الصحي في شمال غزة كارثي.

 الصحة العالمية تكشف الوضع الصحي في غزة 

 وسبق أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن قوات  جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتالت ثلاثة من العاملين في القطاع الصحي في مستشفى كمال عدوان في جباليا شمالًا.

وقامت باعتقال كوادر آخرين، فيما قالت وزارة الصحة في غزة أن قوات من  الجيش الاحتلال الإسرائيلي قامت باقتحام المستشفى وتقوم بإطلاق النار في أقسامه، كما قامت القوات الإسرائيلية بضرب مولدات الأوكسجين في المستشفى الأمر الذي تنكره إسرائيل.

غارات للاحتلال الإسرائيلي  في قطاع غزة 

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن 26 شهيدا سقطوا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ صباح اليوم، 20 منهم شمالي القطاع.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 42 ألفا و924 شهيدا، كما ارتفع عدد المصابين إلى 100 ألف و833 مصابا.

قوات الاحتلال تشعل النار عمدا بعشرات المنازل المحيطة بمستشفى كمال عدوان

وتعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي إشعال النيران بعشرات المنازل المحيطة في مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى كمال عدوان، حيث تتواجد حاليًا داخل المنشأة الطبية.

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إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الصحة الفلسطينية الصحة العالمية

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