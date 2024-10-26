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أخبار مصر

رئيس مبادرة صحة المرأة: انخفاض معدل تشخيص حالات الأورام لأقل من 49 يوما

الكشف عن سرطان الثدي،
الكشف عن سرطان الثدي، فيتو
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قال الدكتور هشام الغزالي، رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، إن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة كانت من ضمن الأهداف الاستراتيجية منذ إطلاقها في عام 2019، إذ كان لها طريقة عمل واضحة وجديدة، عن طريق الذهاب للكشف المبكر عن سرطان الثدي في كل ربوع مصر من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب.

 

عمل أشعة الماموجرام

وأضاف «الغزالي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «نون القمة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا الكشف يتم في أكثر من 3500 وحدة صحية أولية، وذلك عن الطريق الفحص الإكلينيكي، في حالة الاشتباه بالإصابة يتم تحويل السيدة إلى عمل أشعة الماموجرام، وأخذ العينة الطبية، ثم العلاج في كونسلت طبي بخطة علاجية محكمة سواء ما قبل أو ما بعد الجراحة.

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الكشف على 22 مليون سيدة

ولفت، إلى أن هناك أكثر من 50 مليون زيارة، و22 مليون سيدة تم الكشف المبكر لهم وتوعيتهم، فضلا عن أن هناك 30 ألف حالة مصابة تم اكتشفها مبكرا، مؤكدا أنه حدث إشادة دولية سواء في مؤتمر الأمم المتحدة في جنيف أو على هامش مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك أو في زيارة وفد الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابع للأمم المتحدة.

وأكد رئيس اللجنة القومية لمبادرة صحة المرأة: انخفاض المعدل الزمني لتشخيص حالات الأورام لأقل من 49 يوما.
 

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