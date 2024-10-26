علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، على الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر اليوم.

وقال بايدن للصحفيين في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا: "آمل أن تكون هذه هي النهاية"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

أول تعليق من بايدن على الهجوم الإسرائيلي في إيران



وأضاف: "الهجوم الإسرائيلي كان ضد أهداف عسكرية إيرانية فقط".

وأفادت شبكة "CBS News " بأن الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران فجر اليوم السبت اقتصر على أهداف عسكرية ولم يمتد إلى منشآت نووية أو نفطية.

وأعلنت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، بدء تنفيذ الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل.

بدء الهجوم الإسرائيلي علي إيران

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يوآف جالانت، كانا يشرفان على الهجوم على إيران من غرفة عمليات قيادة الأركان في تل أبيب.

وقررت واشنطن نشر نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" في إسرائيل مع طاقم من المشغلين العسكريين الأمريكيين.