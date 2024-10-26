الأحد 27 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بايرن ليفركوزن يتقدم على فيردر بريمن بهدف في الشوط الأول بالدوري الألماني

ليفركوزن, فيتو
ليفركوزن, فيتو

تقدم فريق باير ليفركوزن الألماني على فيردر بريمن بهدف دون رد بالشوط الأول في إطار الجولة الثامنة من الدوري الألماني الممتاز البوندزليجا على ملعب فيسير شتاديون، ملعب فريق فيردر بريمن الألماني.

 

أحرز هدف بايرن ليفركوزن فيكتور في الدقيقة 30.

 

ترتيب فريق بايرن ليفركوزن في جدول الدوري الألماني

ويحتل فريق بايرن ليفركوزن المركز الخامس برصيد 14 نقطة، من الفوز في أربع مباريات، والتعادل في مبارتين، والخسارة في مباراة واحدة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الألماني فيردر بريمن بايرن ليفركوزن

مواد متعلقة

كامل أبو علي: ستاد المصري سيكون علامة فارقة في تاريخ النادي (صور)

كواليس جلسة محافظ بورسعيد ورئيس النادي المصري (صور)

أودينيزي يفوز على كالياري بثنائية نظيفة بالدوري الإيطالي

في اليوم الأخير للمركاتو، مودرن سبورت يتعاقد مع النيجيري إبراهيم أجاسا

إمام عاشور يكشف عن سبب غريب أجبره على قص شعره

وسام أبو علي يكشف سر بكائه أثناء ركلات الترجيح ويهدي السوبر المصري للشعب الفلسطيني

انتهاء معسكر المغرب، المصري يغادر فندق الإقامة استعدادا للعودة للقاهرة (صور)

المصري يخوض مرانا بصالة الجيمانزيوم في ختام معسكر المغرب (صور)

الأكثر قراءة

ماذا قال فليك عن تصرفات أنشيلوتي مع بدلاء برشلونة بعد الهدف الرابع؟ (فيديو)

زحف شتوي، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من تقلبات نهاية شهر أكتوبر

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة آرسنال وليفربول

أسعار الذهب اليوم الأحد 27 - 10 - 2024

نتيجة حركة تكليف أطباء الأسنان دفعة 2022

للمرة الثانية خلال 24 ساعة، المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف حيوي بالجولان

أول تحرك من الصين على صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان

رفعت وعبد الباسط والمنشاوي أبرزهم، خريطة التلاوات اليوم الأحد بإذاعة القرآن الكريم

منوعات

المزيد

أنصارها عاملوه معاملة كفار قريش، شاهد ماذا حدث لمؤيد لفلسطين قاطع خطاب هاريس

طفلان يلقيان بنفسيهما من بناء محترق (فيديو)

لحظات رعب على متن يخت في تايلاند (فيديو)

أضاء الأرض منذ 800 سنة، خريطة ثلاثية الأبعاد تكشف أسرارا جديدة عن نجم زومبي غامض (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

زحف شتوي، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من تقلبات نهاية شهر أكتوبر

خطوات الاستفسار عن برنامج تكافل وكرامة

تعرف علي سعر النحاس اليوم السبت 26-10-2024

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الهجوم الإسرائيلي على إيران في 10 سطور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads