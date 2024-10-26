الأحد 27 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بروسيا دورتموند يخسر أمام أوجسبورج بهدفين في الدوري الألماني

بروسيا دورتموند،فيتو
بروسيا دورتموند،فيتو

فاز  فريق اوجسبورج  بهدفين لهدف أمام بروسيا دورتموند  في المباراة التي أقيمت على ملعب "دبليو دبليو كي أرينا" ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

وتقدم فريق او بروسيا دورتموند بهدف في الدقيقة الرابعة عن طريق دونيل مالين، فيما تعادل لاوجسبورج اليكس كلود في الدقيقة 25.

 وجاء هدف الفوز لاوجسبورج في الدقيقة 50 عن طريق اليكس كلود موريس.
 

تشكيل دورتموند أمام اوجسبورج 


حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: جوليان رايرسون، فالديمار أنطون، نيكو شلوتيربيك، رامي بن سبعيني.

خط الوسط: فيليكس نميشا، مارسيل سابيتزر، جوليان براندت.


خط الهجوم: جيمي بينو جيتنز، سيرهو غيراسي، دونيايل مالين.

وبهذا الفوز يحتل اوجسبورج المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة في ترتيب الدوري الالماني بينما يحتلالمرتبة  بروسيا دورتموند المركز السابع برصيد 13 نقطة.

زه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الألماني بروسيا دورتموند تشكيل دورتموند بالدوري الألماني

مواد متعلقة

إيبسويتش تاون يتعادل أمام برينتفورد بالشوط الأول في الدوري الإنجليزي

الدوري الألماني، تعادل بروسيا دورتموند أمام أوجسبورج بالشوط الأول

سام مرسي خارج مباراة إيبسويتش تاون وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي

بعد اعتذاره لـ محمد رمضان، موقف كهربا من المشاركة أمام العين الإماراتي بكأس إنتركونتيننتال

كلاسيكو الأرض، ريال مدريد يواجه برشلونة في قمة الدوري الإسباني

أزمات تواجه ريال مدريد وبرشلونة قبل كلاسيكو الدوري الإسباني

مواعيد مباريات اليوم السبت 26-10- 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها كلاسيكو الأرض بين الريال وبرشلونة

أبرزهم أوباما، تعرف على صفقات بيراميدز بعد غلق القيد الصيفي

الأكثر قراءة

ماذا قال فليك عن تصرفات أنشيلوتي مع بدلاء برشلونة بعد الهدف الرابع؟ (فيديو)

زحف شتوي، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من تقلبات نهاية شهر أكتوبر

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة آرسنال وليفربول

نتيجة حركة تكليف أطباء الأسنان دفعة 2022

للمرة الثانية خلال 24 ساعة، المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف حيوي بالجولان

أسعار الذهب اليوم الأحد 27 - 10 - 2024

رفعت وعبد الباسط والمنشاوي أبرزهم، خريطة التلاوات اليوم الأحد بإذاعة القرآن الكريم

أول تعليق من أنشيلوتي على الخسارة التاريخية أمام برشلونة

منوعات

المزيد

أنصارها عاملوه معاملة كفار قريش، شاهد ماذا حدث لمؤيد لفلسطين قاطع خطاب هاريس

طفلان يلقيان بنفسيهما من بناء محترق (فيديو)

لحظات رعب على متن يخت في تايلاند (فيديو)

أضاء الأرض منذ 800 سنة، خريطة ثلاثية الأبعاد تكشف أسرارا جديدة عن نجم زومبي غامض (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

زحف شتوي، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من تقلبات نهاية شهر أكتوبر

خطوات الاستفسار عن برنامج تكافل وكرامة

تعرف علي سعر النحاس اليوم السبت 26-10-2024

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الهجوم الإسرائيلي على إيران في 10 سطور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads