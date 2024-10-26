بروسيا دورتموند يخسر أمام أوجسبورج بهدفين في الدوري الألماني

فاز فريق اوجسبورج بهدفين لهدف أمام بروسيا دورتموند في المباراة التي أقيمت على ملعب "دبليو دبليو كي أرينا" ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

وتقدم فريق او بروسيا دورتموند بهدف في الدقيقة الرابعة عن طريق دونيل مالين، فيما تعادل لاوجسبورج اليكس كلود في الدقيقة 25.

وجاء هدف الفوز لاوجسبورج في الدقيقة 50 عن طريق اليكس كلود موريس.



تشكيل دورتموند أمام اوجسبورج



حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: جوليان رايرسون، فالديمار أنطون، نيكو شلوتيربيك، رامي بن سبعيني.

خط الوسط: فيليكس نميشا، مارسيل سابيتزر، جوليان براندت.



خط الهجوم: جيمي بينو جيتنز، سيرهو غيراسي، دونيايل مالين.

وبهذا الفوز يحتل اوجسبورج المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة في ترتيب الدوري الالماني بينما يحتلالمرتبة بروسيا دورتموند المركز السابع برصيد 13 نقطة.

زه