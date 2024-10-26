اعتدى على زوجته بسلاح أبيض داخل المحكمة، ملابسات فيديو اعتداء الشرطة على شخص

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى، من مقطع فيديو يتضمن الزعم باعتداء قوة أمنية على أحد الأشخاص بإحدى المحاكم بأسوان.

وأكد المصدر الأمنى ؛ بأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 2024/7/27 قام أحد الأشخاص بمحاولة اقتحام مقر إحدى المحاكم بأسوان، وبحوزته سلاح أبيض عقب تعديه على زوجته بذات السلاح محدثًا إصابتها بجروح طعنية بالجسم، وحال السيطرة عليه بمعرفة القوة الأمنية تعدى على أحد أفراد الشرطة بمقر المحكمة محدثًا إصابته بجرح قطعى، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه.

واشار المصدر الأمنى، إلى أن إعادة نشر المقطع يأتى فى إطار المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية لتأليب الرأى العام من خلال ترويج الأكاذيب وتزييف الحقائق، وهو ما يعيه الشعب المصرى.

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