ضبط تاجر مخدرات وزوجته بتهمة غسل 65 مليون جنيه بالدقهلية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على تاجر مخدرات وزوجته بتهمة غسل 65 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى محافظة الدقهلية.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وزوجته - مقيمان بمحافظة الدقهلية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى).



وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 65 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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