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رياضة

مبابي وفينيسيوس يقودان هجوم ريال مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني

ريال مدريد, فيتو
ريال مدريد, فيتو

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة غريمه التقليدي برشلونة، في المباراة التي تجمعهما على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الميرنجي، في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني - الليجا.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:"
لونين، فاسكيز، ميليتاو، روديجير، ميندي، تشواميني، كامافينجا، فالفيردي، بيلينجهام، فينيسيوس، مبابي.

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تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 

التقى ريال مدريد مع برشلونة مباراة كلاسيكو الأرض في الدوري الإسباني، خلال 188 مباراة، نجح الفريق الملكي في الفوز خلال 79 لقاء، وانتهت 35 مواجهة بالتعادل، وانتصر برشلونة في 74، وسجل البرسا 301 هدفًا بينما أحرز ريال مدريد 304 هدفًا.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

تنطلق مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً اليوم بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

تذاع مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة عبر قناة beIN Sports HD 1.


ويتصدر برشلونة حاليًّا جدول الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ويدخل برشلونة مباراة كلاسيكو الأرض بمعنويات مرتفعة بعدما فاز على بايرن ميونخ بنتيجة 4/1، في الجولة الثالثة من  دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء الماضي.

 

بينما حقق ريال مدريد ريمونتادا مثيرة، في الجولة نفسها، على بوروسيا دورتموند مساء الثلاثاء، بنتيجة 5/2.

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