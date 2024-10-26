محافظ الأقصر يلتقي مواطني إسنا لسماع مطالبهم (صور)

التقى المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، أهالي قرية النمسا بمركز إسنا وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم وإيجاد الحلول المناسبة لها.

أهالي إسنا في الأقصر



وقدم المواطنون طلباتهم بشأن توفير حضانات للأطفال بدلا من استخدام الحضانات الخاصة التي تكلفهم مبالغ باهظة، وتوفير وحدات للغسيل الكلوي تخفيفا على الأهالي.

كما طالب الأهالي باستغلال مبنى الوحدة المحلية القديم في نشاط يخدم أهالي المنطقة، وطالب البعض بتعديل ارتفاع المباني في قرية النمسا، وعودة العمل بطريق طراد النيل، وتركيب أعمدة كهرباء بقرية حاجر الضبعية.



وطالب أحد الأهالي بالاهتمام بالمجموعة الأثرية الخاصة بقباب السلطان عبد الجليل، وطالب عدد من الأهالي بدخول الوحدة الصحية بقرية المساوية، لتكون تابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشاد أحد رجال الدين المسيحي، بالطفرة الكبيرة التي أحدثتها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وأنها ساعدت في تحسين مستوى حياة المواطنين بالقرية، مقدما الشكر للقيادة السياسية على الجهد المبذول.

وفي قطاع الصرف الصحي، طالب الأهالي بالانتهاء من مشروع صرف صحي قرية النمسا، حيث أوضحت المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أن المشروع يتكون من محطة النمسا الوسيطة ومحطة النمسا الرئيسية ومحطة النمسا الفرعية 1 ومحطة النمسا الفرعية 2، وأضافت أنه سيتم التشغيل ودخول الخدمة لمحطات النمسا علي النحو التالي، الوسيطة والرئيسية في نهاية شهر يناير المقبل، والمحطة الفرعية 1 في موعد 30 أبريل المقبل، والمحطة الفرعية 2 في موعد 31 أكتوبر المقبل.

وحول تشغيل قري العضايمة والقرايا والمساوية سيتم التشغيل ودخول الخدمة للقري علي النحو التالي، العضايمة 31 يناير المقبل، وقرية المساوية 31 يناير المقبل، والقريا 30 أبريل المقبل.

وفي ختام اللقاء، وعد محافظ الأقصر بالنظر في كافة الطلبات ودراستها والرد علي الأهالي في أسرع وقت ممكن، حضر اللقاء كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد رزق رئيس مركز إسنا، والمهندسة صباح منصور نائب رئيس المركز، واللواء أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس حسنى منصور رئيس الجهاز المركزي للتعمير بالبحر الأحمر، والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير ادارة التخطيط العمراني، والمهندسة هناء عربي مدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام محافظة الأقصر.

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