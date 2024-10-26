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محافظ الأقصر يتابع آخر مستجدات ملف التصالح بإسنا (صور)

محافظ الأقصر يتابع
محافظ الأقصر يتابع آخر مستجدات ملف التصالح بإسنا

تابع المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية، وطلبات التصالح بمركز ومدينة إسنا، اليوم السبت، طبقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وذلك فيما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المحافظة.

وكذلك تابع إجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية عليها، وما تم الانتهاء منه، وما تم تسليمه للمواطنين، بجانب بحث آليات تذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة لتسريع وتيرة العمل، والتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد.

ملف التصالح والتقنين 

وشدد المحافظ على أن المواطنين غير الجادين فى استكمال المستندات سيتم رفض الملفات الخاصة بهم والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الأقصر خلال زيارته اليوم السبت، بمركز ومدينة إسنا، بحضور كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد رزق رئيس مركز إسنا، والمهندسة صباح منصور نائب رئيس المركز، ومسئولي المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية، والتخطيط العمراني، والمراكز التكنولوجية، والأملاك بالمنظومة الالكترونية للتصالح بديوان عام محافظة الاقصر، ومركز إسنا.

 

 

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