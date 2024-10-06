نفوق فيلين في تايلاند بسبب الفيضانات المفاجئة

نفقَ فيلين غرقًا بفعل فيضانات مفاجئة شهدتها شيانغ ماي، العاصمة السياحية لشمال تايلاند، على ما أفادت الأحد مسؤولة في مأوى لهذه الحيوانات، على حين أجْلَت السلطات المحلية السياح من فنادقهم، وأغلقت المتاجر في وسط المدينة أبوابها.

إنقاذ الأفيال من السيول في تايلاند

وأسفرت عملية إنقاذ الجمعة عن وضع ما يزيد على مائة فيل تضمها محمية للحيوانات في منأى عن السيول التي حاصرتها بفعل الفيضانات التي تشهدها هذه المنطقة منذ أسابيع.

وأفادت الصحافة التايلاندية بأن نحو مئة موظف ومتطوع تمكنوا من نقل 117 فيلًا من مركز "إليفنت نيتشر بارك"، بالقرب من شيانغ ماي، إلى أرض مرتفعة.

ولكن عُثر السبت على فيلين نافقين، يبلغ الأول ويدعى فاهساي 16 عامًا، على حين أن الثاني البالغ 40 عامًا ويدعى بلويثون أعمى، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

وقالت مديرة المركز سينغدوين شايليرت للصحافة المحلية: "لقد كان أسوأ كابوس بالنسبة إلي عندما رأيت الفيلين يطفوان على الماء".

وأضافت "لن أسمح بحدوث ذلك مجددًا، ولن أترك (الحيوانات) تواجه مثل هذا الفيضان مجددًا"، واعدة بنقل الفيلة إلى أرض أكثر ارتفاعًا قبل الرياح الموسمية في العام المقبل.

السيول تضرب تايلاند بقوة

وفي وسط مدينة شيانغ ماي، وصلت المياه الموحلة إلى مستوى الركبة، وغمرت السيول محطة القطارات المركزية المغلقة، وأخليت الفنادق من السياح.

ويعاني شمال تايلاند منذ أسابيع فيضانات مدمرة، تفاقمت بفعل مرور الإعصار "ياغي" في منتصف سبتمبر، والأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة خلال هذا الموسم.

وفي شيانغ ماي، العاصمة السياحية للمنطقة الشمالية، وصل منسوب نهر بينغ إلى مستوى "حرج" بسبب الأمطار الغزيرة، بحسب السلطات المحلية، وبلغ منسوب المياه ذروته السبت، ولكنه انخفض قليلًا الأحد.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن المياه تغمر 20 مقاطعة.