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محافظ الأقصر يتابع أعمال ترميم استراحة الملك فاروق (صور)

محافظ الأقصر يتابع
محافظ الأقصر يتابع أعمال ترميم استراحة الملك فاروق

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم السبت، جولته الميدانية المكبرة بمركز إسنا، لمتابعة مشروع ترميم استراحة الملك فاروق (الخاصة الملكية) بوابورات المطاعنة بمركز إسنا، والتابعة لوزارة السياحة والآثار، وذلك ضمن أنشطة مشروع "الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا"، والذي تم بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقام بتنفيذه "تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة" بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ومحافظة الأقصر، ووزارة التعاون الدولي.

 

الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بإسنا


استمع محافظ الأقصر إلى شرح مفصل من المهندس كريم إبراهيم مدير المشروع، حول تاريخ منطقة وابورات المطاعنة والذي يعود إلى القرن 19، وتاريخ إنشاء استراحة الملك فاروق (الخاصة الملكية) بوابورات المطاعنة، وأعمال التطوير التي تجرى حاليا على قدم وساق.

وفور دخول المحافظ إلى منطقة وابورات المطاعنة، التف حوله المواطنون لعرض مشاكلهم المتمثلة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، ورصف الطرق، والصحة.

وبناء على رغبة الأهالي، توجه محافظ الأقصر، إلى الوحدة الصحية بوابورات المطاعنة، للوقوف على حالتها ومستوى تقديم الخدمات الصحية لأهالي المنطقة، ووعد المحافظ بتطوير الوحدة الصحية حتى يتم تقديم الخدمة بمستوى لائق بالمواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته بوابورات المطاعنة كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد رزق رئيس مركز إسنا، والمهندسة صباح منصور نائب رئيس المركز، والمهندس حسنى منصور رئيس الجهاز المركزي للتعمير بالبحر الأحمر، والمهندس هاني طايع مدير جهاز التعمير، والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير ادارة التخطيط العمراني، والمهندسة هناء عربي مدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام محافظة الأقصر.

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