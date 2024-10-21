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تأجيل محاكمة تاجر ونجليه بتهمة قتل شخصين والشروع في قتل اثنين آخرين بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، تأجيل محاكمة تاجر ونجليه ونجل شقيقه؛ لقتلهم شخصين وشروعهم في قتل اثنين آخرين؛ إثر خلافات سابقة بينهم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية لجلسة غدا للمرافعة.

وصول المتهمين في قضية الدارك ويب إلى جنايات شبرا الخيمة

محاكمة متهمين بقتل شخصين والشروع في قتل آخرين بشبرا الخيمة

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين محمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكي وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.


أحالت النيابة العامة المتهمين "أسامة.م.ع" ٢٢ سنة - عامل، و"إبراهيم.ع.ا" ٥٢ سنة - تاجر، و"عبد الرحمن.ا.ع" ٢٨ سنة - تاجر، و"أحمد.ا.ع" ١٦ سنة - طالب - مقيمين جميعا في ٢ ش البراشي بهتيم، شبرا الخيمة ثان القليوبية - في القضية رقم ٢٣٣٨٦ لسنة ۲۰۲۳ جنايات ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٤٢٢٢ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها لأنهم في يوم ٩ / ١٢ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان محافظة القليوبية حال كون المتهم الرابع طفلا لم يجاوز الثمان عشر سنة ميلادية كاملة قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليهما / يحي س، وعمرو ب  بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتلهما إثر خلافات سابقة فيما بينهم أعدوا أدوات بطشهم سلاح ناري فرد خرطوش، وذخائر وما أن ظفروا بهما حتى أطلق الأول أعيرة نارية صوبهما استقر بعضهم بصدري المجني عليهما فسقطا أرضًا مضرجان في دمائهما حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روحهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ أنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا المتهمين في قتل المجني عليهما / محمود ب  ، أشرف ب عمد مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتلهما إثر خلافات سابقة فيما بينهم أعدوا أدوات بطشهم - سلاح ناري فرد خرطوش، وذخائر وما أن ظفروا بهما حتى أطلق الأول أعيرة نارية صوبهما استقر أحدهم بالقدم اليسرى للمجني عليه الأول والآخر بعنق المجني عليه الثاني حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روحهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي كادت أن تودي بحياتهما الا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادتهم فيه الا وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش، وذخائر ( طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له في حيازتها أو إحرازها، موضحا أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء (سكاكين) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

 

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