محافظ الأقصر يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرية النمسا (صور)

تفقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، مركز شباب قرية النمسا والذي تم إنشائه ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث يتكون المركز من ملعب خماسي، وتم إنشاء مبنى مساحته 200 متر مربع يتكون من طابقين أرضي وأول علوي.

حياة كريمة بالأقصر

واستقبل شباب القرية، محافظ الأقصر بالترحاب لزيارته لهم، وحرص على متابعة الأنشطة التي تتم بمركز الشباب، وسؤالهم عن مستوى الخدمة المقدمة ومدى استفادتهم من وجود مركز الشباب بقريتهم.



كما تفقد المحافظ، لوحة توزيع كهرباء النمسا جهد 11 ك.ف، بقدرة اجمالية 20 ميجا وات، وتخدم أهالي 6 قرى وهي قرى النمسا، والمساوية، والقرايا، وكومير، والعضايمة، والسريب، وتساهم لوحة توزيع الكهرباء بالنمسا في دعم شبكة الكهرباء، وضمان استمرارية التغذية وتحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية.

كما توجه إلى مدرسة النمسا الإعدادية، حيث تفقد سير العملية التعليمية، ومدى التزام الطلاب بالتواجد خلال اليوم الدراسي، وتابع المحافظ سير العمل بالمركز التكنولوجي لقرية النمسا، وحرص سيادته على الاستماع لعدد من طلبات وشكاوى المواطنين.

كما تفقد محافظ الأقصر وحدة طب الأسرة بقرية النمسا، ومتابعة سير العمل بها، واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، وجه محافظ الأقصر تعليماته بسرعة إنهاء التصاريح الخاصة الجهات المعنية وهي حماية النيل والبيئة، حتى يتم البدء بمشروع تطوير كورنيش إسنا.

رافق المحافظ خلال جولته بقرية الدير كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد رزق رئيس مركز إسنا، والمهندسة صباح منصور نائب رئيس المركز، والمهندس حسنى منصور رئيس الجهاز المركزي للتعمير بالبحر الأحمر، والمهندس هاني طايع مدير جهاز التعمير، والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير ادارة التخطيط العمراني، والمهندسة هناء عربي مدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام محافظة الأقصر.

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