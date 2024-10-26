تأجيل محاكمة عاطل وسباك لاتهامهما بقتل مسنة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بتأجيل محاكمة عاطل وسباك لاتهامهم بقتل مسنة أثناء نومها خلال قيامهما بالتسلل لمسكنها لسرقته، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لجلسة الأربعاء المقبل لحضور شهود الإثبات.

تأجيل محاكمة عاطل وسباك لاتهامهم بقتل مسنة أثناء نومها بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمد، ومحمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان وأمانة السر عاصم طايل.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين سعودى.ح.س، 20 سنة، بدون عمل، مقيم عزبة رستم ثان شبرا القليوبية، وهشام.ص.ا، 23 سنة، سباك، مقيم عزبة رستم، ثان شبرا القليوبية في القضية رقم 181141 لسنة 2024 جنايات ثان شبر الخيمة والمقيدة برقم 1641 لسنة 2024 كلي جنوب بنها لأنهما بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان قتلا عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليها سنجق سليمان أحمد بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتلها واعدا لهذا الغرض أداة بطشهما، ونفاذًا لاتفاقهما على قتل ضحيتهما إلى حيث مرقدها وباغتاها حال نومها بأن أطبقا على جيدها وفمها خانقان إياها كاتمان لأنفاسها قاصدان من ذلك إزهاق روحها ولم يردعهما ضعف قوتها وقلة حيلتها وصلة رحم الأول فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين.

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