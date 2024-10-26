الأحد 27 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استمرار شن الحملات الدورية المفاجئة بالزقازيق محافظة الشرقية

استمرارشن الحملات
استمرارشن الحملات الدوريةالمفاحئةبالزقازيق محافظة الشرقية

أكد المحاسب شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق اليوم استمرار شن الحملات الدورية والمفاجئة لإزالة كافة الإشغالات العشوائية الغير حضارية والمخالفة حفاظًا على الوجه الحضارى لشوارع وطرق مدينة الزقازيق والوحدات المحلية والقرى التابعة لها.

رئيس مدينة الزقازيق يتابع أعمال النظافة

 

حملة لرفع الإشغالات 

قامت الأجهزة التنفيذية والفريق المعاون لها برئاسة المركز بشن حملة لرفع تلك الإشغالات العشوائية والمخالفة حيث تم رفع كافة الإشغالات بنطاق شارع الغشام ومحيط الكونت شديد من الجانبين وذلك حفاظا من تعدى المحلات على أرصفة المشاة والباعة الجائلين بقارعة الطريق.

رفع كافة المخلفات من أمام المواطنين 

 وكذلك تم رفع كافة المخلفات والمعوقات من أمام المواطنين وتيسير حركة المرور، والمحافظة على حق الدولة وتنفيذا لسيادة القانون , وإظهار الشارع بالمظهر الجمالى والحضارى اللائق. وجار اتخاذ الاجراءات القانونية للمخالفين.

ختام مهرجان اللياقة البدنية للجامعات بتربية رياضية بنات الزقازيق

توجيهات المهندس محافظ الشرقية

وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وتأكيدًا على ضرورة السعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوي النظافة العامة ورفع الاشغالات والمخلفات ومنع كافة التعديات على الطرق والشوارع بالمدينة والمحافظة على الوجه الجمالى والحضارى العام للمدن والوحدات المحلية والقرى التابعة لها.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المحاسب شعبان ابوالفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية الاشغالات العشوائية طرق مدينة الزقازيق الوحدات المحلية القرى التابعة لها

مواد متعلقة

ختام مهرجان اللياقة البدنية للجامعات بتربية رياضية بنات الزقازيق

رئيس مدينة الزقازيق يتابع أعمال النظافة

علاج 217 مريضا بقافلة طبية لجامعة الزقازيق

جنايات الزقازيق تقضي بالسجن 5 سنوات علي طبيب الشرقية

الأكثر قراءة

زحف شتوي، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من تقلبات نهاية شهر أكتوبر

ماذا قال فليك عن تصرفات أنشيلوتي مع بدلاء برشلونة بعد الهدف الرابع؟ (فيديو)

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة آرسنال وليفربول

نتيجة حركة تكليف أطباء الأسنان دفعة 2022

للمرة الثانية خلال 24 ساعة، المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف حيوي بالجولان

رفعت وعبد الباسط والمنشاوي أبرزهم، خريطة التلاوات اليوم الأحد بإذاعة القرآن الكريم

أول تعليق من أنشيلوتي على الخسارة التاريخية أمام برشلونة

أسعار الذهب اليوم الأحد 27 - 10 - 2024

منوعات

المزيد

أنصارها عاملوه معاملة كفار قريش، شاهد ماذا حدث لمؤيد لفلسطين قاطع خطاب هاريس

طفلان يلقيان بنفسيهما من بناء محترق (فيديو)

لحظات رعب على متن يخت في تايلاند (فيديو)

أضاء الأرض منذ 800 سنة، خريطة ثلاثية الأبعاد تكشف أسرارا جديدة عن نجم زومبي غامض (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

زحف شتوي، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من تقلبات نهاية شهر أكتوبر

خطوات الاستفسار عن برنامج تكافل وكرامة

تعرف علي سعر النحاس اليوم السبت 26-10-2024

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الهجوم الإسرائيلي على إيران في 10 سطور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 27-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads