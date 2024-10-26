استمرار شن الحملات الدورية المفاجئة بالزقازيق محافظة الشرقية

أكد المحاسب شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق اليوم استمرار شن الحملات الدورية والمفاجئة لإزالة كافة الإشغالات العشوائية الغير حضارية والمخالفة حفاظًا على الوجه الحضارى لشوارع وطرق مدينة الزقازيق والوحدات المحلية والقرى التابعة لها.

حملة لرفع الإشغالات

قامت الأجهزة التنفيذية والفريق المعاون لها برئاسة المركز بشن حملة لرفع تلك الإشغالات العشوائية والمخالفة حيث تم رفع كافة الإشغالات بنطاق شارع الغشام ومحيط الكونت شديد من الجانبين وذلك حفاظا من تعدى المحلات على أرصفة المشاة والباعة الجائلين بقارعة الطريق.

رفع كافة المخلفات من أمام المواطنين

وكذلك تم رفع كافة المخلفات والمعوقات من أمام المواطنين وتيسير حركة المرور، والمحافظة على حق الدولة وتنفيذا لسيادة القانون , وإظهار الشارع بالمظهر الجمالى والحضارى اللائق. وجار اتخاذ الاجراءات القانونية للمخالفين.

توجيهات المهندس محافظ الشرقية

وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وتأكيدًا على ضرورة السعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوي النظافة العامة ورفع الاشغالات والمخلفات ومنع كافة التعديات على الطرق والشوارع بالمدينة والمحافظة على الوجه الجمالى والحضارى العام للمدن والوحدات المحلية والقرى التابعة لها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ