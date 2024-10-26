هل ورد تشريع الأذان في القرآن الكريم؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

تناول الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره بـسورة المائدة، مسألة تشريع الأذان من خلال القرآن الكريم، موضحا هل كان تشريع الأذان من السنة النبوية فقط أم من القرآن أيضا.

سورة المائدة الآية 58

قال تعالى: «وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ».

سورة المائدة الآية 58



تفسير الشيخ الشعراوي للآية 58 من سورة المائدة

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: والنداء هو دعوة بجهر، ومقابل النداء المناجاة، وتثبت هذه الآية أن الأذان مشروع بالقرآن، وفي ذلك رد على الذين يقولون: إن الأذان قد شرع بـالسنة، أو أن القرآن بهذه الآية قد أقر تشريع الأذان، {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصلاة اتخذوها هُزُوًا وَلَعِبًا ذلك بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ} ذلك أنهم كانوا يقولون عن الأذان: لقد صاحوا صياح الحمير، ووصفهم الحق بقوله: {ذلك بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ} والعقل- كما نعلم- هو الأداة التي تؤدي مهمة الاختيار ما بين البدائل؛ أي أن يختار الصالح من الأمور فيدرس مزايا كل أمر ومضاره ويختار الأمر الرابح، إن الهوى هو الذي يدفع العقل إلى أن يختار أمرًا مخالفًا، فيجنح بالعقل إلى الضلال، وآفة الرأي الهوى.

العقل لجام الهوى

وأضاف الشيخ الشعراوي: ولا يميل الإنسان عن جادة الصواب إلا إذا أراد أن يخدم هواه، ولذلك لابد أن يكبح المؤمن جماح هواه بعقله، والعقل مأخوذ من عقال البعير، فصاحب الجمل يقيد ساقه بقطعة من الحبل حتى لا يجمح، ويحتاج الإنسان إلى العقل ليكبح جماح الهوى، ولينقذ الإنسان من الضلال لا أن يبرر الهوى، والذين يريدون العقل تحررًا من الفكر نقول لهم: أنتم لا تفهمون معنى كلمة العقل، فقد جاءت كلمة العقل لتمنع الهوى لا ليجترئ الإنسان بهواه على رأيه وسلوكه المستقيم، والعقل هو الذي يمنع الفكر من أن يكون مبررًا للهوى.

وأكمل الشعراوي: فلو كانوا يعقلون لقلنا لهم: إن الأعمال التي تنادون بها عمر نفعها مظنون وقد تنفعكم في دنياكم، وعمر الدنيا لا يستطيع أحد أن يحدده بالنسبة لنفسه، فدنيا الفرد قد لا تزيد على مائة سنة، ودنيا الإنسان هو عمره فيها، وقد ستر الله سبب الموت وكيفيته عن الخلق حتى يعرف الإنسان أن عمره مظنون وقد ينتهي قبل أن تطرف عينه، ولو كانوا يعقلون لما باعوا آخرتهم بدنياهم، ولو عقلوا لأداروا مسألة البدائل في رءوسهم ولعلموا أنهم بموقفهم هذا من قضية الإيمان والإسلام إنما يقفون موقفًا خاسرًا ليس في مصلحتهم.