كيف أعد الله آدم للنبوة؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)
النبي آدم، أوضح الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره بـسورة طه، كيف أعد الحق سبحانه وتعالى آدم للنبوة، مشيرا إلى توبة آدم من ذنبه الذي اقترفه.
سورة طه الآية 122
قال تعالى: «ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى».
تفسير الشيخ الشعراوي للآية 122 من سورة طه
قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: إذن: مثَّل آدم دَوْر الإنسان العادي الذي يطيع ويعصي، ويسمع كلام الشيطان، لكن ربه شرعَ له التوبة كما قال سبحانه: {فتلقى ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ} [البقرة: 37]، إذن: عصى آدم وهو إنسان عادي وليس وهو نبي كما يقول البعض، فقوله: {ثُمَّ اجتباه} [طه: 122].
كيف أعد الله آدم للنبوة؟
وأضاف الشيخ الشعراوي: هذه بداية لمرحلة النبوة في حياة آدم عليه السلام، و(ثُمَّ) تعني الترتيب مع التراخي {اجتباه} [طه: 122]، اصطفاه ربه، ولم يقل الحق سبحانه: ثم اجتباه الله، إنما {اجتباه رَبُّهُ} [طه: 122]، لأن الرب المتولي للتربية والرعاية، ومن تمام التربية الإعداد للمهمة، ومن ضمن إعداد آدم لمهمته أنْ يمرَّ بهذه التجربة، وهذا التدريب في الجنة، {وهدى} [طه: 122]، المراد بالهداية قوله: {قَالَ اهبطا مِنْهَا جَمِيعًا}.
الشيخ محمد متولي الشعراوي
ولد الشيخ الشعراوي في 15 أبريل عام 1911م، بـ قرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.
مؤلفات الشيخ الشعراوي
للشيخ الشعراوي مؤلفات علمية عديدة منها: معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة.
وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.
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