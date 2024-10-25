الحق والضلال، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 32 من سورة يونس (فيديو)

الحق والضلال، تحدث الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره بـسورة يونس، عن بلاغة الإيجاز القرآني في التعبير عن نعم الله بلفظ واحد، موضحا أن الحق واحد وما دونه ضلال.



سورة يونس الآية 32

قال تعالى: «فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ».

سورة يونس الآية 32



تفسير الشيخ الشعراوي للآية 32 من سورة يونس

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: وقد جاء قول الحق سبحانه: {فذلكم} إشارة منه إلى ما ذكره قَبْلًا من الرزق، وملكية السمع والأبصار، وقدرة إخراج الحيّ من الميت، وإخراج الميت من الحي، وتدبير الأمر، إذن: فقوله سبحانه: {فذلكم} إشارة إلى أشياء ونعم كثيرة ومتعددة أشار إليها بلفظ واحدٍ؛ لأنها كلها صادرة من إله واحد، {فذلكم الله رَبُّكُمُ الحق} [يونس: 32]، ولا يوجد في الكون حقَّان، بل يوجد حق واحد، وما عداه هو الضلال؛ لذلك يقول الحق سبحانه: {فَمَاذَا بَعْدَ الحق إِلاَّ الضلال} [يونس: 32].



الانحدار إلى طريق الضلال

وتابع الشيخ الشعراوي: إذن: أنتم إنْ وجَّهتم الأمر بالربوبية إلى غيره؛ تكونون قد ضللتم الطريق، فالضلال أن يكون لك غاية تريد أن تصل إليها، فتتجه إلى طريق لا يوصِّل إليها، فإن صُرفتم من الإله الحق فأنتم تصلون إلى الضلال، ولذلك يُنهي الحق سبحانه الآية بما يبين أنه لا يوجد إلا الحق أو الضلال، فيقول سبحانه: {فأنى تُصْرَفُونَ} [يونس: 32]، أي: أنكم إن انصرفتم عن الحق سبحانه وتعالى، فإلى الضلال، والحقُّ واحد ثابت لا يتغيَّر، ومَنْ عبد الملائكة أو الكواكب أو النجوم؛ أو بعض رسل الله عليهم السلام أو صنمًا من الأصنام؛ فقد هوى إلى الضلال.

الشيخ محمد متولي الشعراوي

ولد الشيخ الشعراوي في 15 أبريل عام 1911م، بـ قرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

مؤلفات الشيخ الشعراوي

للشيخ الشعراوي مؤلفات علمية عديدة منها: معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة.

وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.