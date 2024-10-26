برايتون يتعادل مع وولفرهامبتون 2-2 في مباراة مثيرة بـ الدوري الإنجليزي (صور)

تعادل فريق برايتون على نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فالمر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف برايتون الأول عن طريق داني ويلبيك في الدقيقة 44 من الشوط الأول فيما سجل الهدف الثاني ايفان فيرجسون في الدقيقة 84، وعاد وولفرهامبتون وعادل النتيجة بهدفين عن طريق ريان آيت نوري في الدقيقة 87 وماثيوس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

تشكيل برايتون أمام وولفرهامبتون

تشكيل وولفرهامبتون امام برايتون