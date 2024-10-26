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رياضة

برايتون يتعادل مع وولفرهامبتون 2-2 في مباراة مثيرة بـ الدوري الإنجليزي (صور)

برايتون
برايتون

تعادل فريق برايتون على نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فالمر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف برايتون الأول عن طريق داني ويلبيك في الدقيقة 44 من الشوط الأول فيما سجل الهدف الثاني ايفان فيرجسون في الدقيقة 84، وعاد وولفرهامبتون وعادل النتيجة بهدفين عن طريق ريان آيت نوري في الدقيقة 87 وماثيوس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

Carlos with the ball at his feet looking for a pass as a Wolves players lies in the foreground. Keep pushing, Albion!
Welbz celebrating with Georgi and Ferdi. Get in there!

تشكيل برايتون أمام وولفرهامبتون 

Albion's team graphic featuring a pic of Danny Welbeck in our home kit pointing at the badge: Verbruggen, Dunk (C), Georginio, Welbeck, Baleba, Mitoma, Kadioglu, Ayari, van Hecke, Estupinan, Veltman. Subs: Steele, Lamptey, Igor Julio, Gruda, Enciso, Adingra, Moder, Wieffer, Ferguson. Come on Albion!

تشكيل وولفرهامبتون امام برايتون 

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برايتون وولفرهامبتون الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز

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