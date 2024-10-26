الأحد 27 أكتوبر 2024
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عقارات

بدء التقديم غدا، أماكن ومساحات شقق الإسكان المتميز

شقق الاسكان, فيتو
شقق الاسكان, فيتو

يبدأ غدًا الأحد بدء التقدم للحجز بأكبر طرح للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى، ويتضمن 6575 وحدة سكنية، والتي تقرر إتاحة نسبة 5%  "330 وحدة" للمواطنين ذوي الهمم من إجمالى الوحدات المطروحة فى 15 مدينة جديدة.


والتقديم على موقع مسكن وننشر خريطة طرح شقق الإسكان المتميز كالتالي:

 

دمياط الجديدة: 
83 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من 104م² إلى 108م².
 

المنصورة الجديدة: 
890 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من 95م² إلى 99م².

 

بدر: 
1500 وحدة "عمارات الحي السادس" بمساحة 90م² للوحدة.
 

 العبور: 
456 وحدة "روضة العبور" بمساحات تتراوح من 101م² إلى 111م².



 رابط موقع مسكن وخطوات حجز الوحدات السكنية الجاهزة


شروط التقديم للوحدات وأسلوب الحجز والموقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد وكراسات الشروط ستكون متاحة على موقع "مسكن - محور الوحدات" على الرابط من هنا

الوحدات المطروحة تتنوع بين سكن مصر ودار مصر وجنة، وإسكان متميز، وغير ذلك، لتلبية رغبات المواطنين.

 

خطوات حجز الوحدات السكنية الجاهزة 

_يقوم المتقدم للحجز من المواطنين الطبيعيين أو المواطنين ذوى الهمم أو ذويهم بولاية، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني "مسكن - محور الوحدات" من هنا 

ويتم إدخال البيانات الأساسية (الإسم - الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم التليفون - العنوان - رقم كارت الخدمات المتكاملة"لذوي الهمم" )، ويتم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، وكارت الخدمات المتكاملة "لذوي الهمم".

_يقوم المتقدم بالدخول على المدينة المراد الحجز بها واختيار المشروع، واختيار الدور (أرضى - متكرر - أخير).

_ثم يقوم بسداد مبلغ جدية الحجز ومصاريف الدراسة على الرقم المرجعي الذى تم استخراجه من الموقع بإحدى الوسائل الآتية (ماستر کارد - سداد كاش عن طريق فورى بلس - تحويل بنكي عن طريق بنك التعمير والإسكان)، ويتم إرفاق مستند السداد على الموقع").


_ فور انتهاء فترة التقديم للحجز، يتم مراجعة طلبات الحجز المقدمة، وحصر أعداد المتقدمين المستوفين للشروط والمسددين لجدية الحجز، وإخطارهم بموعد ومكان إجراء القرعة بين المتقدمين على أن تبدأ إجراءات القرعة بذوي الهمم أولا، ثم يتم استكمال إجراءات القرعة لباقي الحاجزين من المواطنين.
 
 

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