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التقديم خلال ساعات، تفاصيل طرح شقق سكن مصر

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية إجراءات حجز شقق مشروعات سكن مصر ضمن طرح الشقق الجاهزة للتسليم الفوري بعدد من المدن الجديدة وذلك غدًا الأحد الموافق 27 أكتوبر الجاري.

وننشر خريطة طرح شقق سكن مصر كالتالي:

 

-القاهرة الجديدة: 
700 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 133م².
 

- 6 أكتوبر: 
435 وحدة "سكن مصر" بمساحات من 106م² إلى 118م².
 

-حدائق أكتوبر: 
435 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 118م².
 

-أكتوبر الجديدة: 
300 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 115م².
 

 الشروق: 
35 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 130م².
 
 

 المنيا الجديدة: 
34 وحدة "سكن مصر" بمساحات من 106م² إلى 115م².
 

 غرب قنا: 
246 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 118م².
 

ناصر (غرب أسيوط): 
310 وحدات "سكن مصر" بمساحات من 106م² إلى 130م².
 

دمياط الجديدة: 
160 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 130م².
 
 

 العلمين الجديدة: 
600 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 110م² إلى 133م².
 

ونستعرض تفاصيل التقديم:

التقديم إلكترونيًّا من خلال موقع مسكن 

-الدخول للموقع الإلكتروني من هنا  وتسجيل بياناته (الاسم رباعي / الرقم القومي للمتقدم / رقم الهاتف / عنوان المراسلات / البريد الإلكتروني).

-إرفاق بطاقة الرقم القومي للمتقدم على ورقة واحدة وجه وظهر على الموقع.

-يقوم المتقدم للحجز باختيار الدور المرغوب (أرضي / متكرر / أخير).

-ثم يضغط على "أرغب في التقدم" وتظهر له استمارة التقديم بها كود الحجز ليقوم بطباعتها والتوقيع عليها ورفعها على الموقع.

-سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة على كود الحجز ببنك التعمير والإسكان، عن طريق التحويل البنكي "ACH" من جميع البنوك، أو وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى  ثم يقوم العميل بإرفاق مستند تحويل مبلغ جدية الحجز على الموقع الإلكتروني.

 

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أكتوبر الجديدة المجتمعات العمرانية مشروعات سكن مصر وزارة الاسكان

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