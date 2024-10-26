هيئة البث الإسرائيلية: العديد من أسراب المقاتلات شاركت في الهجوم على إيران من بينها F35 وF16 وF15

قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن الهجوم تنفذه طائرات حربية هجومية ودفاعية وطائرات تزويد بالوقود ويتم على موجات.

وقالت وسائل إعلام عبرية في وقت سابق إن 100 مقاتلة إسرائيلية تشارك في الهجوم على إيران.

كما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية: العديد من أسراب المقاتلات شاركت في الهجوم على إيران ومن بينها F35 وF16 وF15

‏‎وكان القناة الـ 12 الإسرائيلية قالت فى خبر عاجل لها انه تم البدء في الموجة الثانية من الهجوم الإسرائيلي على إيران.

‏‎وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، صباح اليوم السبت، إن جيش الاحتلال هاجم أهدافًا عسكرية في إيران بشكل دقيق.

‏‎وتنفذ إسرائيل غارات جوية منذ فجر اليوم ضد مواقع عسكرية داخل إيران، حيث سمع دوي الانفجارات في محيط العاصمة طهران وفي عدة مواقع في شيراز.



‏‎وأكد مسؤولون إسرائيليون أن الهجوم الجوى لن يستهدف محطات نووية أو حقول نفط وسيقتصر على المواقع العسكرية فقط.

