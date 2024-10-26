غدا بدء التقديم، تفاصيل طرح شقق جنة مصر

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن خريطة طرح الشقق مشروع جنة مصر الجاهزة للتسليم فى عدد من المدن الجديدة، والتقديم والحجز بداية من غد الأحد 27 أكتوبر على موقع مسكن،

شقق جنة مصر

الشقق كاملة التشطيب داخل كمباوند متكامل الخدمات.

أماكن الشقق ومساحتها:



-القاهرة الجديدة:

409 وحدات "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².



- 6 أكتوبر:

223 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².





دمياط الجديدة:

150 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².

ونستعرض تفاصيل التقديم:

التقديم إلكترونيا من خلال موقع مسكن

-الدخول للموقع الإلكتروني من هنا وتسجيل بياناته (الاسم رباعي / الرقم القومي للمتقدم / رقم الهاتف / عنوان المراسلات / البريد الإلكتروني).

-إرفاق بطاقة الرقم القومي للمتقدم على ورقة واحدة وجه وظهر على الموقع.

-يقوم المتقدم للحجز باختيار الدور المرغوب (أرضي / متكرر / أخير).

- ثم يضغط على "أرغب في التقدم" وتظهر له استمارة التقديم بها كود الحجز ليقوم بطباعتها والتوقيع عليها ورفعها على الموقع.

-سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة على كود الحجز ببنك التعمير والإسكان، عن طريق التحويل البنكي "ACH" من جميع البنوك، أو وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى، ثم يقوم العميل بإرفاق مستند تحويل مبلغ جدية الحجز على الموقع الإلكتروني.