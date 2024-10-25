السبت 26 أكتوبر 2024
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انتشال جثة أربعيني مجهول الهوية من مصرف نبروه بالدقهلية

غريق، فيتو
غريق، فيتو

عثر عدد من الأهالي بمدينة نبروه في محافظة الدقهلية، على جثة أربعيني مجهول الهوية بمصرف نبروه.

وكانت مديرية أمن الدقهلية تلقت إخطارًا من مركز شرطة نبروه، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة مجهولة الهوية لشخص في العقد الرابع من عمره. 

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ أمام مصرف بستو نبروه، وتبين أن الجثة لشخص غرق منذ حوالي أسبوع، وأنه مجهول الاسم والعنوان.
 

وتكثف المباحث من جهودها لكشف هويته، وتم نقل الجثة إلى مستشفى نبروه، وتحرر عن ذلك المحضر، اللازم وأخطرت النيابة العامة لإعمال شؤونها.

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