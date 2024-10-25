التصريح بدفن جثة شاب سقط بسيارته في ترعة البدرشين

صرحت نيابة الجيزة بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر سقوطه بسيارته داخل ترعة بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف المقود وانقلاب السيارة داخل ترعة نتج عن الحادث مصرع قائد السيارة.

مصرع شاب بسيارته في ترعة البدرشين

تلقى الرائد أحمد يحيى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط سيارة ملاكي داخل ترعة بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، جرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما تم انتشال السيارة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.