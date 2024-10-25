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حوادث

التصريح بدفن جثة شاب سقط بسيارته في ترعة البدرشين

سقوط شخص، فيتو
سقوط شخص، فيتو

صرحت نيابة الجيزة بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر سقوطه بسيارته داخل ترعة بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف المقود وانقلاب السيارة داخل ترعة نتج عن الحادث مصرع قائد السيارة.

 

مصرع شاب بسيارته في ترعة البدرشين 

تلقى الرائد أحمد يحيى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط سيارة ملاكي داخل ترعة بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، جرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما تم انتشال السيارة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

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الجيزة النيابة العامة أمن الجيزة شرطة البدرشين

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