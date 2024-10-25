السبت 26 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

5 حالات تمنح الموظفين إجازة خاصة بأجر كامل في القانون

الموظفين, فيتو
الموظفين, فيتو

مع قرب بداية العام الجديد 2025، يتساءل العديد من الموظفين عن الإجازات المرضية ومنح قانون الخدمة المدنية الموظفين إمكانية الحصول على إجازة بأجر كامل، حيث نصت المادة 51 على أن تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل. 

حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل 

ونصت حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي:

1. يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا، ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.

2. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءً على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.

3. يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعدٍ إجازة للمدة التي يحددهـا المجلس الطبي المختص.

4. يستحق الموظف الذي يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

5. يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.

الإجازات المرضية للموظفين 

وشملت الإجازات المرضية عن طريق القومسيون الطبي ما يلي:

- يستحق الموظف الحكومي إجازة مرضية عن كل 3 سنوات يقضيها في الخدمة، بعد موافقة القومسيون الطبي من التأمين الصحي.

- يستحق الموظف هذه الإجازة المرضية 3 مرات، وفي أول مرة يحصل على إجازة 3 أشهر، بأجر كامل.

- يستحق الموظف الحكومي إجازة مرضية لثاني مرة لمدة 3 أشهر بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي المحدد له.

- إذا أراد الموظف الحكومي الحصول على إجازة مرضية للمرة الثالثة، خلال مدة خدمته، فيحق له الحصول على إجازة مرضية 6 أشهر، بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي لمن هو أقل من 50 عامًا، و75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز السن المذكورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اجازة باجر كامل حالات الترخيص بإجازة خاصة قانون الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنية ا اداء فريضة الحج الاجازات المرضية

مواد متعلقة

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

عدد أيام الإجازات المرضية للموظفين لعام 2025

"التنظيم والإدارة" يعلن الانتهاء من ترقيات الموظفين في 25 جهة حكومية

رئيس التنظيم والإدارة يصدر القواعد التنفيذية لقرار ترقية الموظفين

الأكثر قراءة

لاعب الزمالك يفتح النار على مجلس الإدارة: لا ترتقوا لتكونوا مسؤولين

أيام التوبة، الجيش الإسرائيلي يعلن الأهداف التي تم قصفها في إيران

الجيش الإسرائيلي: إذا ارتكبت إيران خطأ جديدا من التصعيد فسوف نكون ملزمين بالرد

لقطات تظهر الأوضاع في طهران بعد الضربات الإسرائيلية (فيديو)

في 20 نقطة، تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على إيران

الجيش الإسرائيلي يعلن عودة طائراته إلى قواعدها بعد تنفيذ الهجوم على إيران

أسعار الأعلاف والحبوب، تراجع علف الصويا في الأسواق

الدفاع الجوي الإيراني: تصدينا لمحاولة إسرائيل استهداف عدة مواقع حول طهران وفي أنحاء البلاد

منوعات

المزيد

تعتذر عن إبادة وترتكب أخرى؟ فلسطيني يحرج بايدن أثناء حديثه عن الهنود الحمر (فيديو)

هجوم بسكين في ثاني أكبر مدينة روسية (فيديو)

فضيحة جنسية تهز مدرسة أمريكية بارزة في نيويورك

بريطانية تعلق بين قرون غزالين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالسوق المحلي اليوم الجمعة

أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في الأسواق

كام وصل سعر الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 25/10/2024؟

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للتعاقد مع المعلمين العاملين بالحصة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 26-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads