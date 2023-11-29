الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف قيادية بمديرية التعليم في الدقهلية

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة مديرية التربية والتعليم بالدقهلية إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.

وأشار الجهاز عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية إلى أن هذه الوظيفة بمديرية التربية والتعليم تأتي على قمة الوظائف المالية والإدارية بالمديرية ويختص شاغلها بإعداد الخطة السنوية للإدارة العامة رئاسته وكذلك البرامج والاحتياجات التشغلية.

المهارات المطلوبة للتقدم للوظيفة 

وأكد الجهاز أن المهارات المطلوبة لشغل هذه الوظيفة اجتياز الدورات التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة والقدرة على القيادة والتوجيه - والإشراف العام على العاملين التابعين والأجهزة التابعة له ويعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه العام لمدير مديرية التربية والتعليم.

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وأشار أن سنوات الخبر تتضمن قضاء مدة بينية قدرها عام فى المستوى الوظيفي الأول (ا) أو قضاء مدة كلية قدرها سبعة عشر عام على الأقل تتفق مع طبيعة الوظيفة

وأن يكون المتقدم حاصل علي مؤهل عالي يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

خطوات التقديم للوظيفة 

فعلى من يرغب شغل هذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لذلك بإدارة شئون العاملين بالمديرية وتقدم الطلبات باسم محافظ الدقهلية وتسليمه باليد للأمانة الفنية للجنة وظائف الإدارة العليا ومقرها ديوان عام محافظة الدقهلية بالإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.

الأوراق المطلوبة للتقديم 

 

 ومرفقا به (6) صور شخصية حديثة مقاس 4*6 و(7) ملفات (أصل + 6 صور) كل ملف يحتوي على:-
بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من الجهة التابع لها - بها التأهيل العلمي -المؤهلات الإضافية – الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الإشرافية التي مارسها – تقارير الكفاية – الدورات التدريبة ومدتها ونوعها ومكانها – العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات ان وجدت – شهادة قانونية معتمدة ومختومة وأي بيانات أخرى
بيان بأبرز إنجازاته وإسهامات المتقدم لها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.
مقترح وافى لتطوير الوحدة او أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته ويراعى في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافا محددة زمنية وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة
تقدم الطلبات باليد خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية.

وعلى من يرغب شغل هذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لذلك بإدارة شئون العاملين بالمديرية وتقدم الطلبات باسم الدكتور الوزير  محافظ الدقهلية وتسليمه باليد للأمانة الفنية للجنة وظائف الإدارة العليا ومقرها ديوان عام محافظة الدقهلية بالإدارة العامة للشئون المالية والإدارية وتقدم الطلبات حتى 2023/12/21.

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