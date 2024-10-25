السبت 26 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

اشتباكات عنيفة بين حزب الله وجيش الاحتلال في جنوب لبنان

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

أفادت شبكة “روسيا اليوم”  أن عناصر حزب الله اللبناني يخوضون اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغل في منطقة عيترون جنوب لبنان.

 وقبل وقت سابق ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن 6 جنود أصيبوا جراء سقوط صاروخ في منطقة شوميرا بالجليل الغربي شمال إسرائيل.

إصابة 6 جنود إسرائيليين في الجليل 

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، عن مقتل 10 عسكريين في معارك جنوبي لبنان.

خسائر جيش الاحتلال خلال 48 ساعة 

وقال جيش الاحتلال إن  3 جنود قتلوا  في شمال غزة، لترتفع حصيلة قتلاه في جميع الجبهات إلى 13 قتيلا في غضون 48 ساعة.

وذكر حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه اليوم، أنه استهدف قوة إسرائيلية مكونة من 16 جنديا بالصواريخ الموجهة عند أطراف العديسة وأوقعهم بين قتيل وجريح.

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