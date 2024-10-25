السبت 26 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يقصف قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية بصاروخ نوعي

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

أعلن حزب الله اللبناني عن قصفه لقاعدة رامات ديفيد الجوية بصاروخ نوعي.

صواريخ حزب الله تمطر مستوطنات وتجمعات لقوات إسرائيلية

وقال حزب الله اللبناني،، في بيان صادر عنه، اليوم الجمعة: إنه قصف بالصواريخ مستعمرة كتسرين في الجولان المحتل.

وفي عدة بينات متتالية، قال الحزب:" قصفنا بالصواريخ تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في قاعدة بيت هيلل"

وأكد حزب الله أنه قصف بالصواريخ تجمعا لقوات إسرائيلية في  مستعمرة المنارة، مضيفا أنه قصف تجمعا لقوات جيش الاحتلال بمحيط كفركلا جنوبي لبنان.

وأوضح حزب الله أنه  استهدف برشقة صاروخية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسغاف عام.

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حزب الله يستهدف قوة إسرائيلية بالصواريخ الموجهة في كفركلا

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إصابة 25 إسرائيليا في قصف صاروخي من حزب الله

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