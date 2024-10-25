ذكرت إذاعة جيش الاحتـلال الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن 25 شخصا أصيبوا جراء القصف الصاروخي من جنوب لبنان على مجد الكروم شمال إسرائيل

إصابة 25 إسرائيليا في قصف صاروخي من حزب الله

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أعلن الإسعاف الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، عن ارتفاع عدد الإصابات في مجد الكروم بالجليل إلى 9 بينهم 3 بحالة حرجة إثر سقوط صاروخ من لبنان.

إصابة 9 أشخاص في الجليل الأعلى

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أكدت وسائل إعلام إسرائيلية رصد إطلاق 20 صاروخا من لبنان باتجاه كرمئيل في مركز الجليل شمالي إسرائيل.

كما أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 4 أشخاص قرب مجد الكروم في الجليل الأعلى إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان.

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