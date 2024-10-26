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اقتصاد

المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

صرف مرتبات، فيتو
صرف مرتبات، فيتو

مواعيد صرف مرتبات نوفمبر 2024، أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات أكتوبر 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها والتي من المقرر لها الخميس المقبل.

 

مواعيد صرف مرتبات نوفمبر

 وأوضحت وزارة المالية أنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها لشهر نوفمبر وما يتقاضونه بخلاف ذلك، و3 أيام من نوفمبر وديسمبر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

 

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر بدءًا من 24 نوفمبر، والمتأخرات أيام 7، و10، و11 من الشهر نفسه.

موعد صرف مرتبات ديسمبر

كما أعلن بدء صرف مرتبات ديسمبر بدءًا من يوم 22 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

 

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