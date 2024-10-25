تأجيل قطع المياه عن عدة مناطق بمنطقة حدائق أكتوبر لهذا السبب

قرر جهاز مدينة منطقة الأهرامات إرجاء قطع المياه وتأجيل الربط علي الخط الناقل قطر ١١٠٠ مم لموعد اخر سيتم نشره لاحقا قبل الأعمال بمدة كافية .

جاء ذلك بعد تلقي الجهاز للعديد من شكاوى المواطنين على المنشور الذي تم نشره بالأمس علي صفحة جهاز المدينة بخصوص موعد قطع المياه عن مناطق واسعه من المدينة السبت ٢٦/١٠/٢٠٢٤

https://www.facebook.com/share/p/ckx169qc7jvcNYLt/



وقال الجهاز أنه نظرًا لورود العديد من الشكاوي بخصوص تحديد ميعاد قطع المياه وتضرر الكثير من المواطنين لظروف امتحانات بعض أبناءنا الطلاب في هذا الموعد ولأهمية المشاركة المجتمعية كجزء أساسي من تنمية المدينة وعنصر لقياس رضا الاخوة السكان من قاطني المدينة تقرر التأجيل.



وقدم الجهاز الشكر للمواطنين على التواصل البناء والفعال مع جهاز المدينة وتفهمم لأهمية استكمال تطوير وتنفيذ البنية التحتية للمدينة