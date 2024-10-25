السبت 26 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الاحتلال يعلن مقتل 3 عسكريين إسرائيليين في غزة

جنود الاحتلال، فيتو
جنود الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن مقتل 3 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابط في معارك شمالي قطاع غزة.

 مقتل 3 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابط في غزة

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي  أفيخاي أدرعي في بيان: "مقتل النقيب برك إسرائيل ساغن  قائد قسم في دورة قادة الدبابات، والرقيب عيدو بن تسيبي  ، مقاتل في سلاح المدرعات، والرقيب هلل إلياهو عوبديا، مقاتل في سلاح المدرعات، في معركة شمال قطاع غزة".

 قنص جندي إسرائيلي ببندقية "الغول"

وكانت "كتائب القسام" أعلنت خلال الساعات القليلة الماضية عن قنص جندي إسرائيلي ببندقية "الغول" في منطقة الرزان شمال معسكر جباليا  شمال القطاع.

وأعلنت وزارة جيش  الاحتلال الإسرائيلية عن مقتل 890 من أفراد وضباط الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية منذ 7 أكتوبر الماضي، فيما بلغ عدد المصابين 5.065 جنديا، أكثر من 750 منهم بحالة صحية صعبة.

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