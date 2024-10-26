تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة استشهاد بندلائيمون الطبيب

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المقسية، ذكرى استشهاد بندلائيمون الطبيب.

قصة استشهاد بندلائيمون الطبيب

سنة 21 للشهداء ( 305م )، استشهد القديس بندلائيمون الطبيب. وُلِدَ هذا القديس في مدينة نيقوميدية، كان أبوه أوستورجيوس وثنيًا، وأمه أوبالا مسيحية وقد علَّماه صناعة الطب. فنبغ فيها وذاع صيته، فجعله الملك مكسيميانوس طبيبه الخاص، وكان يحبه من أجل نجاحه في العمل ولطف أخلاقه وذكائه.

تقابل بندلائيمون مع قس يُدعى هومولاوس، فلقَّنه حقائق الإيمان المسيحي ثم عمده. فجاهد في الفضيلة وارتقى في سلم درجاتها، وأجرى الله على يديه آيات عظيمة. منها أن إنسانًا أعمى قصده ليداويه، فرشم عليه علامة الصليب فبُرئت عيناه في الحال. ولما علم الملك بالخبر استحضر ذلك الرجل وسأله عن كيفية شفاء عينيه، فأعلمه أن القديس بندلائيمون شفاه برشم علامة الصليب.

فاستحضر الملك بندلائيمون الطبيب وسأله عن معتقده فأقر أنه مسيحي. وعاتبه بلطف كيف يقبل إيمانًا غير إيمان الملك وقد قرَّبه إليه وأعطاه غنى وكرامات كثيرة. أجابه بأدب وشجاعة أنه لا يستطيع أن يجحد مسيحه. عند ذلك هدده بأنواع العذاب فلم يتزعزع، فبدأ في تعذيبه تارة بالضرب والجلد وأخرى بالرمي في البحر والنار فكان السيد المسيح يظهر له ويقويه. ثم أمر الملك بقطع رأسه فصلى القديس وقطع الجند رأسه فنال إكليل الشهادة.