الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

هل اقتربت الساعة، الخطوط الجوية التركية تلغي جميع رحلاتها من وإلى إيران

الخطوط الجوية التركية،
الخطوط الجوية التركية، فيتو

ألغت شركتا طيران "بيجاسوس" التركية والخطوط الجوية التركية جميع رحلاتهما الجوية من وإلى إيران، بسبب مخاوف من ضربة إسرائيلية.

ومن غير الممكن شراء تذاكر طيران من المواقع الإلكترونية لكلتا الشركتين في تواريخ قبل 1 نوفمبر.

وذكرت الشركتان أن "الرحلات الجوية في التواريخ المطلوبة (في نهاية أكتوبر) غير متوفرة".

 

الرد الإسرائيلي على إيران

وأمس نقل موقع المونيتور عن مصادر أمنية أمريكية وإسرائيلية تأكيدها التوصل لتفاهم بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الرد على إيران.

وأضافت المصادر أن واشنطن وعدت بمكافأة إسرائيل على عدم استهداف المنشآت النفطية والنووية في إيران.

 

تعطيل نظام جي بي إس في تل أبيب بعد تسلل مسيرة من لبنان

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن مصدر بجهاز الأمن الداخلي (شاباك) تأكيده تعطيل نظام الملاحة "جي بي إس" في تل أبيب الكبرى لدواع أمنية متعلقة بالمسيّرة التي تسللت من لبنان أمس ولم يعثر عليها الجيش الإسرائيلي حتى الآن.

ومن جهتها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن مسيرتين اخترقتا الأجواء من لبنان، وأسقطت إحداهما ولا يزال البحث جاريا عن الأخرى.

 

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