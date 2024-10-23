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إصابة رئيس نادي شرطة وشقيقه في حادث تصادم بطريق بطريق جمصة بلقاس

تصادم سيارة ملاكي،
تصادم سيارة ملاكي، فيتو

أصيب رئيس نادي الشرطة برأس البر وشقيقه في حادث تصادم بطريق جمصة بلقاس في محافظة الدقهلية.

 

إصابة رئيس ناد وشقيقه في تصادم على طريق المنصورة جمصة 

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة رئيس نادي الشرطة برأس البر بكسور وكدمات إثر وقوع حادث تصادم ملاكي بالرصيف على طريق جمصة بلقاس أمام بحر العش. 

 

أسماء المصابين في حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف

وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وبالفحص تبين إصابة العقيد محمد ممدوح بكر “42 عامًا”، مقيم المنصورة رئيس نادي الشرطة برأس البر، باشتباه كسر بالضلوع وشقيقه أحمد ممدوح بكر “37  عامًا”، مقيم المنصورة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

 

نقل المصابين وتحرير محضر بالحادث 

تم نقل المصابين الى مستشفى القاص وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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