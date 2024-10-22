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صحة المراهقين وزواج القاصرات، ندوة تثقيفية بمراكز شباب الدقهلية

ندوة بشباب الدقهلية،
ندوة بشباب الدقهلية، فيتو

نظم مركز شباب الشركة 2 التابع لإدارة شباب دكرنس في محافظة الدقهلية، ندوة تثقيفية تحت عنوان "صحة المراهقين وزواج القاصرات" بمشاركة الفتيات والسيدات أعضاء الجمعية العمومية.

تناول المدرب خلال الندوة أن هناك  بعض الأسباب منها  اقتصادية، وتتمثل في فقر الأسرة بكافة أبعاده الاقتصادية والتعليمية والثقافية، هو الدافع الأساسي لزواج الأطفال في مصر. 

حيث تلجأ الأسرة  للتخلص من عبء بناتها بالزواج، خاصة مع زيادة عدد الفتيات داخل الأسرة، وقصر دورهن على أعمال المنزل وليس الأعمال المنتجة اقتصاديا.

وفى نفس السياق، يفضل الآباء المسارعة بتزويج البنت حتى تتخلص الأسرة من الأعباء المادية مثل مصاريف الطعام أو التعليم أو الملبس أو غيرها بالإضافة إلى أن الأسرة لا تريد تحمل أعباء التربية والتوجيه للفتاة في سن المراهقة.

زواج البنات في سن صغيرة لدى الأسر الفقير وخاصة في الريف

 وانتشار البطالة بين النساء بصورة كبيرة وعدم الربط بين التعليم وسوق العمل، يجعل زواج البنات في سن صغيرة   لدى الأسر الفقير وخاصة في الريف هو الحل الاقتصادي والاجتماعي المتاح لديهن.

العادات والتقاليد في بعض المجتمعات الريفية

كما أشار المدرب إلى أن العادات والتقاليد في بعض المجتمعات الريفية التي ترى أن زواج الأطفال يحمي سمعة الفتاة، وعدم زواجها مبكرا يعنى أن في سلوكها عيبا ما، تدعم زواج الأطفال، ويساهم معها انتشار الأفكار المتشددة التي تحفز على زواج الأطفال والحد من عمل المرأة ومشاركتها الاجتماعية وأيضا تشريعية وتتمثل في وجود فجوات في التشريعات الحالية في التصدى للزواج الأطفال.

ووفقا لحملة وزارة التضامن الاجتماعي، فإن زواج الأطفال  ينتهك الكثير من حقوقهم ومنها، الحقوق الصحية حيث أن زواج الفتيات قبل 18 سنة يعرضهن لمشكلات صحية خطيرة بسبب الحمل والولادة المبكرين، وتكون هذه المشكلات أخطر للفتيات الفقيرات اللاتي تعانين في الأساس من سوء التغذية وفقر الدم "المتعارف عليها بمسمى الانيميا"،فضلا عن المشكلات النفسية التى يعاني منها الأطفال المتزوجين، كالحرمان من التعليم والتمتع بمرحلة الطفولة وافتقادهم حنان وتوجيه الوالدين، وعدم استطاعتهم تحمل مسئولية الزواج وتبعاته.

يأتي تنفيذ الندوة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،  وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب والدكتور ايمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، ومجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، وولاء مهنى رئيس قسم الشباب، وغادة  المدير التنفيذى لمركز شباب الشركة 2.

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