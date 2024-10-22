الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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محافظ الدقهلية يوجه بإنشاء مدارس جديدة وتطوير الكورنيش بجمصة

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية في جمصة، فيتو

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جولة لمتابعة أعمال تطوير وتجميل مدخل مدينة جمصة على الطريق الدولي ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة مدينة جمصة.

رافق محافظ الدقهلية الدكتور إيهاب منصور معاون محافظ الدقهلية والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة

نسعى لتحويل جمصة إلى مدينة سياحية ترفيهية عصرية 

 وقال "مرزوق" أريد تحويل مدينة جمصة إلى مدينة سياحية ترفيهية عصرية تتسع للإقامة بها دائما في فصلي الصيف والشتاء تقدم الخدمات المتميزة في كافة القطاعات للرواد والقائمين بها.

إنشاء أسواق حضارية بجمصة

 وأوضح "مرزوق" أن رفع كفاءة المدينة يتضمن استكمال كافة الخدمات الصحية والتعليمية وإنشاء أسواق حضارية بالمدينة لتكون مناسبة للاقامة بها بشكل دائم.

رفع كفاءة وتطوير المشايات المؤدية إلى الشاطئ

 وأضاف أنه تقرر رفع كفاءة وتطوير المشايات المؤدية إلى الشاطئ بطول 7 كيلو متر للتخفيف عن كبار السن والمرضي ورواد المصيف في طريق الذهاب والعودة إلى الشاطئ.

ووجه "مرزوق" بالبدء فورًا فى انشاء مدرسة للتعليم الأساسي بالشيخ زايد واستعجال إجراءات طرح المدرسة الثانوية بمدينة جمصة. 

وأكد  "مرزوق" أننا نسابق الزمن ونستخدم كل أدواتنا من أجل تحقيق نتائج ملموسة لتطوير مدينة جمصة. 
والجدير بالذكر أن "مرزوق" كان قد عقد عدة اجتماعات للجنة المشرفة على أعمال التطوير بمتابعة الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية وكان قد استعرض خلالها الموقف التنفيذي للإجراءات المتخذة لتطوير المدينة، واستعرض التصميمات التي تم إعدادها لتوسعة وتطوير الكورنيش والاستغلال الأمثل لقطع الأراضي التي تم حصرها.

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